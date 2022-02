Ein Beben erschüttert die katholische Kirche. Die Gläubigen werfen zuhauf das Handtuch und treten aus der Kirche aus, auch in Schorndorf. Nach den jüngsten Missbrauchsskandalen und offenen Debatten über die Diskriminierung von Frauen und Homosexuellen kann und wird sich die Kirche in Deutschland ändern, davon sind viele Gläubige, aber auch Priester und Bischöfe überzeugt. „Vor zehn Jahren haben die Bischöfe das weitergegeben, was in Rom gesagt wurde“, sagt der katholische Dekan Wolfgang