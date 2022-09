Kulturbetriebe unter Druck: Welche Strategie fährt die Manufaktur in Schorndorf?

Mit 450 Mitgliedern und damit mit mehr als zuvor steht der Club Manufaktur nach den vergangenen Corona-Jahren gut da. Die Mitglieder haben die Treue gehalten, das Land unterstützte den Club mit Überbrückungshilfe, das Programm lief auch während der Pandemie – irgendwie – weiter. „Wir haben immer gespielt, wenn es irgendwie erlaubt war“, erzählt Manu-Vorsitzender Siegfried Dittler. „Egal, welche Abstände oder Corona-Maßnahmen vorgeschrieben waren.“ Nun steht ein neuer Corona-Herbst an, der hoffentlich ohne Lockdown abgehen wird. Alles bestens also?

Auch Kulturbetriebe ächzen unter der Preisexplosion

Keineswegs. Auch Kulturbetriebe wie die Manu ächzen unter den Preisexplosionen bei Energie, Papier und Lebensmitteln. Schmerzlich betroffen sei man davon in der Manu, sagt Dittler. Doch die Preissteigerungen würden nicht aufs Publikum umgelegt, die Eintrittspreise seien nicht erhöht worden. Zu den Sorgen wegen der steigenden Kosten kommt für die Manu-Macher die Unsicherheit, wie das Publikum im Herbst auf die veränderte Situation reagieren wird.

Die Menschen wollen nicht mehr so feiern wie früher

„Wir sind noch in der Krise“, konstatiert die stellvertretende Manu-Vorsitzende Lore Bürkle. Die Menschen seien verunsichert und wollten nicht mehr so feiern wie früher. Dazu kommt nach Ansicht ihres Kollegen Joachim Auwärter ein generell verändertes Freizeitverhalten. „Die Leute sind bequem geworden“, stellt er fest. Viele machten es sich lieber zu Hause mit Netflix gemütlich, statt ins Kino zu gehen oder irgendwo ein Konzert zu hören. Anders als in früheren Jahren können die Manu-Macher deshalb schwer einschätzen, ob die Leute im Herbst in die Konzerte und Lesungen strömen oder ob die Künstler vor ausgedünnten Reihen spielen werden. Noch sei die Zurückhaltung beim Kartenkaufen groß. Auf Erfahrungen, wie das Publikum in dieser Situation reagiert, könne man nicht zurückgreifen, sagt Geschäftsführerin Andrea Kostka.

Gleichwohl setzt die Manu mit großen Namen im Programm weiterhin auf ein volles Haus. Erstes Highlight ist für Programm-Macher Werner Hassler die Metal-Band Deafheaven am 1. Oktober um 20.30 Uhr. Vier Tage später kommt die Band Destroyer mit einer Mischung von Indie-Folk und Rock auf die Bühne und am 27. Oktober Laibach, eine Band aus Slowenien, die erfahrungsgemäß für ein volles Haus sorgen wird. „Unser Super-Highlight ist aber am 14. Januar mit Peter Brötzmann“, kündigt Hassler an. Das Solokonzert des 82-jährigen Saxofonisten wird auch vom SWR übertragen. „Ein wilder Free-Jazzer“, sagt ein Kenner über ihn. „Der kann die Mauern zum Einstürzen bringen.“

Kino „Kleine Fluchten“ wurde umgebaut

Umgebaut und in perfekter Kulisse, mit bequemen roten Sesseln mit viel Beinfreiheit, präsentiert sich übrigens auch das Kino Kleine Fluchten in der Manu. Auf dem Programm stehen Filme wie „Der perfekte Chef“ mit Xavier Bardem und „Alcarras“, die Geschichte einer Familie, die ihr Land verliert. Außerdem wird die Dokumentation „Mitgefühl“ gezeigt, die neue Ansätze in der Pflege zum Thema hat. Auf dem Programm stehen zudem die Filme „Die Zeit, die wir teilen“ über eine Pariser Verlegerin, die nach Jahrzehnten ihre große Liebe wiedertrifft, sowie die großartige Verfilmung des Romans „Der Gesang der Flusskrebse“ und „Märzengrund“: eine Geschichte über die Freiheits- und Sinnsuche eines Bauernsohns in den Bergen. Montags und dienstags ist spielfrei. Von Mittwoch bis Samstag geöffnet ist übrigens die Kneipe in der Manu.