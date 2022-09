Kulturtreff Alte Kelter Miedelsbach gründet sich: "Es darf jeder kommen"

Es ist soweit: „Die Kultur startet durch in Miedelsbach.“ So ist eine Pressemitteilung überschrieben, die für diesen Freitagabend, 23. September, in den Schorndorfer Ortsteil einlädt. Um 19.30 Uhr findet in der Alten Kelter die Gründungsversammlung für den neuen Verein „Kulturtreff alte Kelter Miedelsbach“ statt. Dieser will das frisch sanierte historische Bauwerk in der Ortsmitte mit Leben füllen. Es soll kleine kulturelle Highlights wie Lesungen, Konzerte, Kabarett und Theater geben, aber auch Treffs und Begegnungen sollen dort organisiert werden, und es soll für alle Altersgruppen etwas dabei sein.

Wie der Verein jetzt schreibt, konnten für alle Posten bereits vor der Versammlung Kandidatinnen und Kandidaten gewonnen werden. Der Miedelsbacher Ortsvorsteher Thomas Rösch rechnet mit etwa 40 Mitgliedern, die beim Start dabei sein werden. Zur Gründungsversammlung sind aber alle weiteren Interessierten eingeladen. „Es darf jeder kommen“, sagt Rösch. „Und jeder darf mitmachen.“ Dass die Mitglieder aus Miedelsbach kommen, sei keine Voraussetzung. Es sei zum Beispiel auch jemand aus Winterbach dabei.

„Arnold-Akademie“ und Kulturzentrum

Finanziert hat die Sanierung der Alten Kelter die Remshaldener Firma Glaswerke Arnold. Firmengründer Alfred Arnold hatte dort nach dem Zweiten Weltkrieg seine Werkstatt, bis zum Umzug nach Remshalden-Grunbach im Jahr 1965. 2019 wäre Alfred Arnold 100 Jahre alt geworden. Aus diesem Anlass erwarben seine Söhne die Alte Kelter.

Sie wird nun als „Arnold-Akademie“ zu Schulungs- und Weiterbildungsveranstaltungen der Mitarbeiter der Glaswerke und für firmeninterne Events genutzt. Den Rest der Zeit steht das Gebäude als Kulturzentrum zur Verfügung. Es kann aber auch für private Veranstaltungen gemietet werden.