Kurioser Vorschlag von Schorndorfer Bürger: Künkelin-Rathaus zum Hotel machen?

Die Herausforderungen sind groß, die fetten Jahre vorbei und trotzdem ist Schorndorf prinzipiell auf keinem schlechten Weg. So oder so ähnlich fällt das Fazit nach der ersten Einwohnerversammlung seit der Corona-Pause aus. Am Donnerstag hatten die Schorndorferinnen und Schorndorfer die Möglichkeit, die Verwaltung mit Fragen zu löchern. Besonders interessiert zeigten sie die Bürgerinnen und Bürger am Thema Klimaschutz.

Klimaneutral bis 2035: Gibt es einen konkreten Zeitplan?

Es ist gut was los in der Stadtpolitik. Die Haushaltslage ist angespannt, Klimaschutz-Ziele müssen angegangen und Geflüchtete aufgenommen werden. Das weiß niemand so gut wie Oberbürgermeister Bernd Hornikel und Erster Bürgermeister Thorsten Englert. Sie und die Fachbereichsleiter standen bei der Einwohnerversammlung für allerlei Fragen zur Verfügung. Trotzdem war der große Saal der Barbara-Künkelin-Halle am Donnerstagabend nicht einmal zur Hälfte gefüllt.

Direkt beim ersten Punkt auf der Agenda, dem Klimaschutz, zeigte sich jedoch reges Interesse. Ein Schorndorfer wollte wissen, wie viel wohl die Klimaschutzaktivitäten der Stadt pro Jahr kosten mögen. Immerhin sind diese nicht im Haushalt festgehalten. Diana Gallego, Stabsstellenleiterin für Klimaschutz, erklärte, dass die konkreten Investitionen bis 2035 noch nicht aufgestellt wurde. Vielmehr habe sich die Stabsstelle in ihrem ersten Jahr mit der „Grundlagenforschung“ beschäftigt. Erst einmal musste ermittelt werden, wie hoch die CO2-Emissionen der Stadt überhaupt sind und wo sie entstehen.

Ob es einen zeitlichen Ablauf für die Klimaschutzmaßnahmen gibt, das wollte ein anderer Bürger wissen. „Welche Maßnahmen als Nächstes kommen, muss in den Gremien diskutiert werden“, erklärte Diana Gallego. Sie versprach aber, dass die Bürgerinnen und Bürger in jedem Fall „auf Augenhöhe“ mit einbezogen werden. Wie konkret, das wollte sie noch nicht verraten.

"Wir haben nunmal keinen Stihl, Kärcher oder Bosch"

Zur finanziellen Situation der Stadt gab es, wie zu anderen Themen auch, kaum Fragen aus dem Publikum. Eine Dame wollte wissen, warum Schorndorf im Vergleich zu den anderen Großen Kreisstädten im Rems-Murr-Kreis finanziell etwas schlechter dasteht. Thorsten Englert erklärte, dass Schorndorf auf der einen Seite schlicht ein „Global Player“ fehlt, der die Gewerbesteuereinnahmen in die Höhe treibt. „Wir haben nun mal keinen Stihl, Kärcher oder Bosch.“ Auf der anderen Seite habe Schorndorf schon im vergangenen Jahrzehnt deutlich mehr, als zum Beispiel Waiblingen, in seine Infrastruktur investiert. Auch dadurch fehlen jetzt Überschüsse im Haushalt.

Einen sehr kuriosen Spar-Vorschlag machte ein Herr, der sich am Abend mehrmals einbrachte. Um den Haushalt zu entlasten, wäre es aus seiner Sicht sinnvoll, das Künkelin-Rathaus zu verkaufen und die Verwaltungsangestellten in das Stadtwerke-Gebäude in der Robert-Bosch-Straße zu verlegen. Aus dem jetzigen Rathaus kann, geht es nach dem Bürger, ein Hotel entstehen. Außerdem könne sich die Verwaltung doch mit der Mercedes-Benz-Group in Verbindung setzen und im Gewerbegebiet Sünchen eine Batteriefabrik eröffnen.

Bernd Hornikel erwiderte schmunzelnd: „Wer kauft ein Rathaus und macht ein Hotel daraus?“ Alle Behörden umzuziehen wäre ohnehin nicht möglich, im Künkelin-Rathaus sei kein Winkel ungenutzt. Und den Bürgerservice, das Ausländerwesen und weitere wichtige Anlaufstellen möchte der OB sowieso gerne in der Innenstadt behalten.

Und dass ein Weltkonzern wie Mercedes-Benz eine Batteriefabrik ausgerechnet in Schorndorf errichtet, sei sehr unrealistisch. Dafür bräuchte der Konzern gut 30 bis 40 Hektar Industriefläche. „Und so schön und grün Schorndorf auch ist, große Flächen haben wir nicht“, erklärte der Oberbürgermeister.