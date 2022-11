Lampionumzug in Schorndorf: Wann geht es heute (10.11.) los und was ist geplant?

Es ist wieder so weit: Heute werden wieder viele Kinder und ihre Familien mit ihren Laternen durch Schorndorf ziehen. Der Treffpunkt ist am Marktplatz vor dem Rathaus, eine Bewirtung vom Restaurant "Ama Deli" gibt es laut einer Mitteilung der Stadtverwaltung ab 16.30 Uhr. Abmarsch ist um 17.30 Uhr am Marktplatz. Das Jugendblasorchester Schorndorf wird den Lampionumzug musikalisch umrahmen.

Route durch die Innenstadt

der Lampionumzug führt durch die Neue Straße, die Kirchgasse, die Hetzelgasse, die Neue Straße, die Gottlieb-Daimler-Straße, die Johann-Philipp-Palm-Straße, die Archivstraße und dann über den Ochsenberg und die Schlosswallgüter zur Querung Palmstraße und in die Wallstraße und zur Höllgasse und endet wieder am Oberen Marktplatz. Für die Sicherheit begleitet die Jugendfeuerwehr Schorndorf den Umzug mit Fackeln.

Kurzzeitige Sperrung

Während des Lampionumzugs müssen die Archivstraße und die Gottlieb-Daimler-Straße kurzzeitig gesperrt werden, dadurch kann es zu Verkehrsstörungen kommen.