„Noch eine kurze Einheit für die Beine und dann gehen wir rüber zur Wiese“, ruft Nina Grefling den sechs Frauen zu. Beine weit aufstellen, tief in die Knie gehen, dabei abwechselnd die Fersen heben. Bis die Muskeln brennen. Erleichterung, aber auch Zufriedenheit ist in den Gesichtern der jungen Mütter zu lesen, als die Trainerin die letzten drei Wiederholungen der Übung ankündigt. Seit vier Wochen bietet Nina Grefling im Stadtpark in Schorndorf und im Bürgerpark Grüne Mitte in Weinstadt