Lebensmittelpreise bleiben hoch: Worauf Kunden beim Einkauf in Schorndorf achten

3,98 Euro für zwei Gurken, zwei Zitronen für den Preis von 1,78 Euro, ein Plastikschälchen mit Mini-Tomaten zum Angebotspreis von 1,50 Euro, zwei Tüten „Gemüsepfanne“ – Tiefkühlware – eines namhaften Herstellers für 6,98 Euro – der Blick auf den Rechnungsbon von Margret Hinrichs, die ihren Einkaufswagen zu ihrem Auto auf dem Parkplatz des Marktkaufs in Schorndorf schiebt, spricht Bände. „Und das ist nur ein Teil dessen, was ich eingekauft habe.“ Im Wagen sind noch Toilettenpapier und Küchenrollen sowie Käse, ein paar Konservendosen und Joghurt zu erkennen. Die Endsumme auf dem Bon: 78,96 Euro. „Ich achte auf Angebote und auch auf Eigenmarken, aber hin und wieder muss auch das Markenprodukt sein, und das kostet dann dementsprechend. Sparen ist schon lange nicht mehr“, sagt die 52-jährige berufstätige Frau.

Ob sich die Preise in diesem Jahr normalisieren, ist nicht absehbar

Ob Butter, Brot, Joghurt, Milch oder Wurst: Die Preise für Lebensmittel bleiben hoch. Am Sonntag titelte „Bild-Online“: „Jetzt explodieren die Fleischpreise – Erzeugerpreise um 75 Prozent gestiegen.“ Einkaufen ist mittlerweile eine kostspielige Angelegenheit geworden. Wer bei Edeka, Kaufland, Rewe, Penny und Co. seinen Wocheneinkauf erledigt, musste bereits 2022 deutlich mehr für Lebensmittel zahlen als in den Jahren zuvor. Laut Statistischem Bundesamt waren alltägliche Nahrungsmittel wie Butter, Brot oder Milch im November 2022 satte 20 Prozent teurer als im November 2021.

Die Begründungen hat man in den vergangenen Monaten häufig gehört: Inflation, Ukraine-Krieg, Lieferengpässe oder steigende Produktionskosten wegen hoher Energiepreise. Die Hoffnung, dass sich die Preise in diesem Jahr wieder normalisieren, ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht absehbar. Neben den Energiepreisen trieben die Nahrungsmittelpreise wesentlich die Inflation hoch. Butter, Sonnenblumenöl kosten heute gut ein Drittel, Milch und Eier etwa 20 Prozent, Fleisch und Wurst rund 15 Prozent mehr als vor dem Kriegsausbruch. Gemüse wurde um rund elf Prozent, Obst um drei Prozent teurer.

Einkaufen ist Rechensache

„Ich bin hauptsächlich im Bio-Laden Denns in Schorndorf einkaufen gegangen. Aber ich gebe zu, dass ich jetzt mehr rechne und auch im Marktkauf Bio-Produkte kaufe, die häufig günstiger sind als im Bio-Markt – auch wenn es nur Cent-Beträge sind“, erzählt Lilli Regner. Die 32-Jährige arbeitet in Schorndorf und erledigt ihre zumeist „kleinen Besorgungen“ gerne morgens, wenn es „noch das eine oder andere Angebot“ gibt.

Axel Krinster aus Schorndorf beschreibt sich und seine Frau als kostenbewusst: „Das sind wir tatsächlich erst durch die hohen Preise geworden. Wir haben drei Kinder, da ist Einkaufen tatsächlich zur Rechensache geworden.“ Mittlerweile seien sie so gepolt, dass sie Prospekte von Lidl, Aldi und Edeka vergleichen und dann meist in einem der drei Läden einkaufen. „Heute haben wir einen Teil bei Lidl eingekauft, den anderen Teil bei Aldi.“ Ob das unterm Strich alles günstiger kommt? Krinster zuckt die Schultern: „Wir bilden es uns zumindest ein.“

Preise im Prospektvergleich

„Sparsturz: Deine Preissieger“ – im Lidl-Prospekt, das bis Samstag, 4. Februar gilt, sind „Tiefpreise“ aufgeführt: Zum Beispiel gibt es eine Tüte Mandeln für 1,49 statt für 2,79 Euro, eine Buttermilch (verschiedene Sorten) für 95 Cent anstatt für 1,39 Euro oder „metzgerfrische Puten-Mini-Filets“ (je 400 Gramm) für 3,99 statt 4,99 Euro. Ob Kunden da selbst von Preisstürzen sprechen, wenn sie die Gesamtsumme sehen? Karolin Ropl macht ihren Wocheneinkauf ausnahmsweise an einem Montag statt am Samstag. Gerade bei Lidl Obst und Gemüse eingekauft, wedelt sie mit dem Prospekt: „Da schaue ich schon rein. Aber jetzt fahre ich noch zu Kaufland, da ist das eine oder andere noch günstiger.“ So habe sich das mittlerweile eingespielt – mehrere Supermärkte anfahren: „Ich muss beim Einkauf rechnen. Ich arbeite Teil-, mein Mann Vollzeit. Wir haben nie so darauf geachtet, was Produkte kosten, sondern das gekauft, worauf wir Lust haben beziehungsweise, was uns schmeckt. Jetzt verzichten wir auf so manche Kleinigkeiten.“

Die Supermarkt-Kette Edeka warnt vor einem Teuer-Frühjahr. Offenbar liegen laut Medienberichten auch Aldi Süd, Aldi Nord und Lidl höhere Preisvorstellungen von namhaften Markenherstellern vor. Die größten Discounter werden weiter das Sortiment umbauen und verstärkt auf Eigenmarken setzen.