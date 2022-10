Legalisierung von Cannabis: Wie Kinderarzt Dr. Brügel aus Schorndorf dazu steht

Die Cannabis-Legalisierung ist seit dieser Woche wieder in aller Munde. Auch wenn es wohl doch noch kein Eckpunkte-Papier für ein Gesetz gibt, ist klar: Die Bundesregierung will die kontrollierte Abgabe von Cannabis erlauben, so steht es im Koalitionsvertrag. Darüber, ob die Freigabe der Droge sinnvoll ist, wird viel gestritten. Doch wie schnell kann Cannabis-Konsum eigentlich abhängig machen? Und wie schädlich ist es vor allem bei Jugendlichen? Der Schorndorfer Kinder- und Jugendmediziner Dr. Ralf Brügel tut sich schwer mit einer klaren Meinung.

Laut der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung ist Cannabis die beliebteste illegale Droge in Deutschland. Knapp zehn Prozent aller Jugendlichen haben die „leichte“ Droge schon einmal konsumiert - Tendenz deutlich steigend. Viele Konsumenten glauben, Cannabis könne nicht abhängig machen. Das stimmt so nicht ganz. Denn auch wenn die Droge im Gegensatz zu Alkohol kaum körperlich abhängig machen kann, sind psychische Abhängigkeiten keine Seltenheit. Außerdem belegen viele Studien, dass ein intensiver Konsum Psychosen auslösen kann. Das bestätigt auch der Schorndorfer Kinderarzt Dr. Ralf Brügel: „Die Psychosen-Gefahr ist gerade bei Jugendlichen hoch.“

Cannabis-Konsum erhöht bei Jugendlichen die Psychosen-Gefahr

Trotz allem heißt das nicht, dass jeder Cannabis-Konsument automatisch ein Abhängigkeitsproblem bekommt. Psychosoziale Probleme treten bei regelmäßigem Konsum laut dem Drogenhilfeportal Drug.com vor allem dann auf, wenn andere Lebensumstände ebenfalls ungünstig sind. Wer also ausschließlich drogenkonsumierende Freunde hat, ohnehin psychisch labil ist oder keine Perspektive hat, wird schneller von Cannabis abhängig.

Außerdem gibt es einige gute Argumente, die für eine Legalisierung von Cannabis sprechen. Denn die Statistik zeigt, dass ein Verbot die Leute nicht vom Konsum abhält. An kontrollierten Abgabestellen würden sie wenigstens qualitativ sauberes „Gras“ kaufen können. Auf dem Schwarzmarkt, der mit einer Legalisierung ebenfalls bekämpft werden würde, werden die Blüten oft mit sehr schädlichen synthetischen Mitteln gestreckt. Professor Volker Auwärter, Leiter der Forensischen Toxikologie der Universität Freiburg, erklärte dazu dem SWR: „Die Konsumenten können zwischen „normalem“ Cannabis und diesem manipulierten Material nicht differenzieren, da es sich sowohl im Aussehen als auch im Geruch und im Geschmack nicht voneinander unterscheidet.“

Daten aus Kanada zeigen: Konsum steigt durch Legalisierung nicht an

Daten aus Kanada, das vor drei Jahren den Konsum von Cannabis legalisierte, zeigen zudem: Die Zahl der Konsumenten ist seit der Freigabe für Erwachsene nicht gewachsen, sondern gleich geblieben. Ein weiteres Argument der Legalisierungsbefürworter ist, dass die mindestens genauso schädlichen Drogen Alkohol und Nikotin in Deutschland seit Jahr und Tag frei verkäuflich sind. Dr. Ralf Brügel ist davon nicht überzeugt: „Hätte man zur Einführung von Tabakprodukten gewusst, wie schädlich sie sind, hätte man sie nie zugelassen.“ Trotzdem ist er kein eindeutiger Gegner der Legalisierung. Er tut sich schwer damit, eindeutig Stellung zu beziehen. Für jedes Argument pro Cannabis-Freigabe falle ihm eines gegen die Legalisierung ein. „Ich habe Zweifel, weiß aber auch: So wie jetzt geht es nicht weiter“, sagt der Mediziner.

Warum die Bundesregierung sich ihres Wahlkampf-Themas ausgerechnet jetzt annimmt, versteht der Kinderarzt aber überhaupt nicht. Er ist der Meinung, das Gesundheitsministerium habe aktuell Wichtigeres auf dem Tisch liegen. „Wenn Sie sich anschauen, wie miserabel das Gesundheitssystem durch Corona dasteht, gibt es einfach wichtigere Themen“, so Dr. Ralf Brügel. Die Notwendigkeit, bis 2023 ein Gesetz auf den Weg zu bringen, sehe er überhaupt nicht.

Dr. Ralf Brügel: Bundesregierung geht sehr leichtfertig mit Thema um

Was ihn ebenfalls verwundert, ist die Herangehensweise der Regierungsparteien. Denn der Gesundheitsminister und gerade die Grünen seien in der Corona-Zeit besonders vorsichtig gewesen. „Dafür sind sie jetzt sehr leichtfertig“, merkt Dr. Brügel an. Vielmehr wünscht sich der Mediziner ein Leben für Jugendliche, in dem der Drogenkonsum keine Rolle mehr spielt. Angesichts der vollen Schnapsregale in Supermärkten ist eine solche Zukunft aber weit entfernt.