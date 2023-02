Lehrermangel: Wie sieht die Not an Schorndorfer Schulen aus?

Not an Schulen: Von einem dramatischen Lehrermangel ist die Rede. Bundesweit melden die Länder laut Kultusministerien mehr als 12.000 unbesetzte Lehrerstellen. Das geht aus einer Umfrage des Redaktions-Netzwerks Deutschland unter allen 16 Bundesländern hervor. Der Deutsche Lehrerverband bezweifelt die Zahlen und geht davon aus, dass doppelt so viele Lehrkräfte fehlen. Zudem ist dieser „Mangel“ unterschiedlich verteilt. Beispiel: Mehr als 8000 unbesetzte Lehrerstellen gibt es in Nordrhein-Westfalen, in Baden-Württemberg fehlen mehr als 400 Lehrkräfte. Hessen, Bayern, Brandenburg und Rheinland-Pfalz melden dagegen keine einzige unbesetzte Stelle. Der Lehrerberuf scheint unattraktiv geworden zu sein. Was sagen Schorndorfer Rektorinnen und Rektoren dazu?

Lehrermangel – „ein wichtiges Thema, das unser ständiger Begleiter ist“

Möchte keiner mehr den Beruf des Lehrers ergreifen? Die Schulleiterin der Gottlieb-Daimler-Realschule (GDRS), Beate Flemming-Nikoloff, beobachtet eher das Gegenteil: „Jedes Jahr fragen zig Studenten bei uns an, die ein Praktikum oder ihr Referendariat an der GDRS machen wollen. Derzeit bilden wir zwei Anwärterinnen aus, zwei weitere starten ab Februar ihr Referendariat an der GDRS.“

Das Kollegium der GDRS besteht aus 65 Kolleginnen und Kollegen. Bei Krankheit wird laut Flemming-Nikoloff der Unterricht der kranken Kollegen nach Möglichkeit durch Kollegen vertreten, das bedeute erst einmal Mehrarbeit. „Zum Teil werden Klassen zusammengelegt, oder Randstunden entfallen – beispielsweise die 1. oder 6. Stunde.“

Für Harald Schurr, Rektor der Künkelinschule, und sein Kollegium ist der Lehrermangel ein wichtiges und berichtenswertes Thema, „das auch unser ständiger Begleiter ist“. An der Künkelinschule arbeiten 17 Lehrkräfte in Voll- und Teilzeit. Schurr: „Der Lehrermangel hat unserer Meinung nach verschiedene Ursachen.“ Der Rektor zählt unter anderem auf: falsche Einschätzung der Politik; starke punktuelle Belastung der Kollegen durch zu große Klassen; mangelhafte gesellschaftliche Anerkennung des Berufsbilds; Lehrerressourcen, die eigentlich nicht vorhanden sind, fließen in die Ganztagesbetreuung ein.

Im Einzelfall muss der Unterricht in den Randstunden ausfallen

Im Krankheitsfall würden Teilzeitkräfte zusätzliche Arbeit leisten oder „die Schulleitung spricht Lehrer im Ruhestand an, ob sie einspringen können“. Im Einzelfall muss auch hier der Unterricht in den Randstunden beziehungsweise nachmittags ausfallen. „Die VKL-Klasse ist voll besetzt und wird als eigenständige Klasse geführt. Zur teilweisen Unterstützung konnten wir Ehrenamtliche gewinnen. Generell legen wir keine Klassen zusammen, sondern finden andere kreative Lösungen“, so Schurr.

Dass die geburtenstarken Jahrgänge (1955 bis 1965) den aktiven Dienst verlassen und in den Ruhestand gehen, sieht Dr. Karin Fehrenbach, Schulleiterin der Otfried-Preußler-Grundschule Miedelsbach, als einen weiteren möglichen Grund für den Lehrermangel. Und: Die „gesellschaftliche Stellung und Arbeitsbedingungen“ sorgen für eine geringere Attraktivität des Berufs der Grundschullehrkraft.

Otfried-Preußler-Grundschule: Nur im Notfall Parallelbetreuung zweier Klassen

An der Otfried-Preußler-Grundschule arbeiten zurzeit vier Lehrkräfte, ein Pfarrer und die Rektorin. Fehrenbach: „Der Anteil der weiblichen Lehrkräfte im Primarbereich (Grundschule) ist mit etwa 90 Prozent sehr hoch. Berufseinsteigerinnen kehren nach der Familiengründungsphase in der Regel in Teilzeit zurück in den Schuldienst. Die Möglichkeit, mit sieben Stunden pro Woche wieder einzusteigen, wird gerne genutzt. Mit zunehmendem Alter der Kinder erhöht sich das Deputat oft. Aber etwa 50 Prozent der weiblichen Lehrkräfte bleiben in Teilzeit.“ Wenn Lehrer krank werden, wird das ebenso zur Herausforderung. „Pensionierte Lehrkräfte werden im Rahmen der Möglichkeit ‘Verlässliche Grundschule’ zur Vertretung angefragt“, erläutert Fehrenbach. Eine Vertretung durch Kollegen sei kaum möglich, „da jede Lehrkraft Klassenlehrerin ist und während des Vormittags in der eigenen Klasse unterrichtet“. Eine Parallelbetreuung zweier Klassen gehe nur im äußersten Notfall. Eine Krankheitsvertretung von Seiten des Schulamtes sei nur bei längerem Ausfall beantragbar – allerdings fehlt es an Krankheitsvertretungen.

Was die Vorbereitungsklassen angeht: In Miedelsbach gibt es zurzeit sechs ukrainische Flüchtlingskinder. „Erst ab zehn Kindern kann eine VKL-Klasse eingerichtet werden. Die Kinder werden in der Klasse so weit als möglich mit betreut. Eine Lehrkraft arbeitet durch das Programm Rückenwind mit den Kindern klassenübergreifend parallel zum Unterricht in der Klasse“, erklärt Dr. Karin Fehrenbach. An der Grundschule könnte es im Schuljahr 2023/34 möglicherweise zwei erste Klassen geben, „da die Anzahl der Schulanmeldungen wahrscheinlich über dem Klassenteiler sein wird“. Inwieweit es zur Klassenteilung kommen kann, werde sich noch zeigen.

Wie an der Künkelinschule sind auch in der Schlosswallschule 17 Lehrkräfte beschäftigt. Rektorin Nicole Klingmann nennt ebenso wie Kollegin Fehrenbach die geburtenstarken Jahrgänge als einen von vielen Gründen. Der Mangel an Grundschullehrern komme eventuell auch daher, dass in anderen Lehrberufen (an der Realschule / am Gymnasium) der Verdienst höher sei und es wenige Aufstiegschancen im Grundschulbereich gebe. Außerdem fehle die „geringe Werbung für den Lehrberuf“.

Künkelinschule: Im Ganztag fällt so gut wie kein Unterricht aus

Im Rahmen des Erziehungsurlaubs gebe es zudem mehr Möglichkeiten, zu Hause zu bleiben. Und die werden laut Klingmann auch genutzt. „In den Corona-Jahren war es für Mütter besonders schwierig, aus der Elternzeit wieder zurückzukehren, da die Betreuungsmöglichkeiten nicht verlässlich waren.“ Dass keiner mehr den Beruf des Lehrers ergreifen möchte, kann Klingmann so nicht unterstreichen: „Wir bilden jedes Jahr aus. Ich habe keine Kenntnis darüber, dass die Zahl der Studierenden sinkt.“ Außerdem habe man jährlich einen Referendar beziehungsweise eine Referendarin sowie mehrere Orientierungspraktikanten, „die an der PH studieren und die dann auch gerne wiederkommen und im Ganztag oder über Rückenwind mitarbeiten“. Die Schule nehme regelmäßig Bogy-/Bors-Praktikanten auf, die sich für den Beruf interessieren.

Wie das mit Ersatz im Krankheitsfall an der Schlosswallschule aussieht? „Bei Krankheit mehrerer Fachkräfte vertreten die gesunden Kollegen, teils müssen Klassen geteilt und in andere Klassen aufgeteilt werden.“ Im Ganztag falle so gut wie kein Unterricht aus – wenn doch, „dann am Nachmittag oder es werden Gruppen zusammengelegt“. „In den vergangenen Jahren waren wir nur in einzelnen Situationen gezwungen, wegen Krankheitsfällen Unterricht ganz ausfallen zu lassen. Vertretungslehrkräfte, die in Pension oder im Erziehungsurlaub sind, setzen wir ein.“ Es sei ein Geschenk, dass „wir hier eine pensionierte Kollegin haben, die einspringt“. Klingmann: „Kolleginnen zeigen sich sehr solidarisch mit erkrankten Kolleginnen, nehmen Mehrarbeit in Kauf. Teilzeitlehrkräfte haben sich bewusst für einen Teillehrauftrag entschieden, müssen aber häufig vertreten.“ Die VKL-Klasse an der Schlosswallschule werde integrativ geführt. Das bedeutet, VKL-Kinder sitzen in der Regelklasse und werden für die VKL-Stunden aus der Klasse geholt (in der Regel in den Deutschstunden, so können die Kinder teilweise von Anfang an im Matheunterricht mitmachen). Im Krankheitsfall hätten die Kinder keinen VKL, jedoch Regelunterricht.

Quereinsteiger an Schulen gefordert

Der Verband Bildung und Erziehung hatte vor kurzem ein Konzept für Quereinsteiger an den Schulen gefordert. Man müsse Kompromisse eingehen bei der Pädagogen-Ausbildung. Vor allem Quereinsteigern müsse der Weg ins Lehrerzimmer ermöglicht werden, wenn dies auf qualitativ hochwertige Weise gelänge. Diese Empfehlungen wurden an die Kultusministerkonferenz gesendet: Unterstützung durch Quereinsteiger und Pensionäre; Anerkennung ausländischer Lehrerausbildung; weniger Lehrer in Teilzeit (diese sollten aufstocken); für Schüler mehr Hybridunterricht anbieten. Was und ob dies letztendlich umgesetzt werden kann, entscheiden die einzelnen Bundesländer.