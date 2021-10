Eigentlich hatte es sich Andreas Roth von der Medien- und Veranstaltungsagentur Roth & Friends in Herxheim, die die Veranstaltung mit Jürgen von der Lippe am 29. Oktober in der Schorndorfer Künkelin-Halle sowie den Kartenvorverkauf im Mai bekanntgegeben hatte, ganz anders vorgestellt: Er hoffte, dass sich die Corona-Lage im Oktober merklich entspannt hat und die Quote der Geimpften mehr als hoch ist. Deshalb hatte man sich bewusst für den Kartenvorverkauf mitten in der Corona-Zeit