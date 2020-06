Bei Andrea Banzhaf wackelt die Wand und es knackt auch schon mal im Dachgebälk. Der Grund sind schwere Laster, die auf der Landesstraße 1147 in Richtung Schorndorf auf Höhe des Frauenbergwegs über mehrere Straßenabsenkungen und Schachtdeckel donnern. Bis zu durchschnittlich 188 Lastzüge am Tag zählte die Zählstelle bei Oberberken zuletzt. Dazu kommen knapp 7800 Pkw und 367 Busse und Lkw ohne Anhänger. Andrea Banzhaf wandte sich mit einem Hilferuf an den FDP-Landtagsabgeordneten Jochen