Schorndorf.

Ein Coronavirus-Dauerzustand soll das Autokino, das die Filmtheaterbetriebe Lochmann voraussichtlich am 8. Mai auf dem ehemaligen Gartenschau-Parkplatz an der Bauknecht-Straße starten wollen, nicht werden. Kinobetreiber Heinz Lochmann geht fürs Erste von einer Spielzeit von zwei Wochen aus und sieht in dem Angebot eher so etwas wie einen „vorgezogenen Ersatz fürs Sommer-Open-Air-Festival“, dass in diesem Jahr wegen der Corona-Kris