„Denn irgendwas an dir macht irgendwas mit mir, das ich selbst noch nicht ganz kapier“, singt Luca Noel. Der Newcomer macht deutsche Popmusik. Mit Max Giesinger, Andreas Bourani und vielen anderen hat sie in der deutschen Musiklandschaft einen festen Platz. Im Radio laufen ihre Songs hoch und runter. Dort, wo sie sind, will auch der 19-Jährige hin, der mit vollem Namen Luca Noel Kohout heißt. Während sich viele Musiker einen Künstlernamen zulegen, entschied sich Luca, unter seinem eigenen