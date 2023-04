Luna Viva in Schorndorf schließt: Warum Vivian Tuschl-Aguilar den Laden aufgibt

Vivian Tuschl-Aguilar liebt unverkennbar Sonnenuntergänge. Die meisten ihrer Fotos zeigen die Sonne, wie sie sich ins Meer neigt – gleich aus mehreren Perspektiven. Aber natürlich sind es nicht nur diese Eindrücke, die Vivian Tuschl-Aguilar und ihr Mann Roland von ihrer fast dreimonatigen Reise mitgebracht haben. Eine Reise des Lernens sei es gewesen –„nicht vergleichbar mit anderen Unternehmungen“ – und auch eine Reise des Lebens und der Entscheidungen.

„Explorando el origen“ – den Ursprung erforschen, mit diesem Motto sind die 49-Jährige, die ihren mexikanischen Laden „Luna Viva“ in der Schorndorfer Gottlieb-Daimler-Straße betreibt, und ihr Mann (60) Anfang Januar in ein Abenteuer gestartet: unterwegs auf dem amerikanischen Kontinent von Argentinien bis Alaska auf dem Panamerican Highway. „Bis Feuerland haben wir es nicht geschafft“, sagt Roland Tuschl. Der Zeitplan kam durcheinander, da ihr Auto verschifft wurde und gute zwei Wochen verspätet ankam.

Minimalistisch gepackt, aber immer noch zu viel dabeigehabt

Das Paar, das 17 Jahre verheiratet ist, ließ sich aber davon nicht das Abenteuer verderben. Es musste umorganisiert werden. Argentinien und Chile – Ziele der beiden, die sie ausgiebig genossen. „Tolle Menschen, tolle Landschaften“, schwärmt Roland Tuschl. „Besonders die Gastfreundschaft in Uruguay hat uns beeindruckt.“ Ein Punkt sei ihnen extrem unangenehm aufgefallen, fügt Vivian Tuschl-Aguilar an: der hohe Drogenkonsum in Montevideo. Alles habe nach Marihuana gestunken. „Das ist dort legal.“

Als ihre Mercedes-G-Klasse dann endlich abgeladen war, konnte es losgehen. Eigens für ihren Trip hatten sie sich einen Mercedes der G-Klasse zugelegt, Baujahr 2007, und umgebaut. Logistisch durchdacht haben Roland Tuschl und seine Frau den Wagen ausbauen lassen. Schubladen, kleine Regale und Stauraum sind dort eingebaut, wo sich die Rückbank befand. Obwohl nur minimalistisch gepackt wurde, haben sie die Erkenntnis erlangt: Es war immer noch zu viel – Beispiel: Die Markise konnte wegen des Windes nicht verwendet werden und auch der gusseiserne Gasgrill kam nicht zum Einsatz. Und auf der nächsten Etappe, die im September ansteht, „werden wir noch weniger dabeihaben“. Noch „leichter leben, das Leben nicht ausbremsen“, das wolle man spüren.

Auf vieles waren die beiden vorbereitet, manches habe sie dann dennoch vor Herausforderungen gestellt: „Der Wind ist nicht ohne“, fängt Tuschl-Aguilar, die in Mexico-City aufgewachsen ist und der Liebe wegen in Schorndorf sesshaft wurde, an zu erzählen. „Zu Hause ist draußen.“ Es habe nicht viel geregnet, so dass der Staub und der Sand das eigentlich Unangenehme waren. „Wir saßen oft ganz vermummt, mit der Kapuze über dem Kopf vor unserem Auto.“

„Einfach den Mut haben, es zu machen.“

Roland Tuschl war rund 38 Jahre bei Daimler beschäftigt und deshalb berufsbedingt viel im Ausland unterwegs. Auch in Südamerika. Der 60-Jährige hatte das Glück, durch die Altersteilzeit früher in Rente gehen zu können. „Vivian und ich haben gesagt, wenn nicht jetzt, wann dann?! Solch eine Reise kann man nur machen, solange man noch fit ist.“ Beide wussten, worauf sie sich einlassen.

Das Auto hatte sich mit „Rüttelpisten“ auseinanderzusetzen. Größere Blessuren hat das Fahrzeug aber nicht davongetragen. Hier und da wurden Campingplätze angefahren, dort, wo es die Infrastruktur zulässt. Was das Auto nicht vorweist: Es gibt keine Satelliten, keine Dusche, keine Toilette an Bord und auch keine Elektrizität. „Es gab auch so gut wie kein Internet – nirgends. Am Rechner zu arbeiten war nahezu unmöglich“, so die Mexikanerin.

Nicht nur einmal war sie der Verzweiflung nahe: „Ich habe nach gut drei Wochen gesagt: Ich schaff das nicht.“ Aber ihr Mann habe sie immer wieder aus solchen Tiefs herausgeholt. „Und wenn Roland mal nicht so gut drauf war, habe ich ihn aufgebaut.“ In der Beziehung sich neu kennenlernen – auch das hat die Reise, das Zusammensein auf engem Raum mit sich gebracht. „Wir haben die Stärken und Schwächen des Gegenübers neu kennen- und lieben gelernt.“ Ängste habe man zusammen durchgestanden, gelernt, Geduld zu haben, und auch die Sensibilität des anderen erfahren: „Wir hatten ja nur uns beide“, sagt Vivian Tuschl-Aguilar.

Veränderung mit Coaching und weiteren Reisen

Und ist das Ehepaar mit dem ausgerechneten Budget hingekommen? „Wir waren schwäbischer als die Schwaben“, sagt Roland Tuschl lachend. Fürs Tanken hatte man ein extra Konto angelegt. Roland Tuschl hatte die Finanzen durchkalkuliert. Ein Tagesbudget von 80 Euro habe er angesetzt.

„Für Essen und Sonstiges, ohne Tanken.“ Und was ist übrig geblieben? „Einiges“, lacht das Paar. Wir haben rund 55 Euro pro Tag gebraucht.“ Wobei die Kluft der Preise zwischen Chile und Argentinien enorm sei.

"Luna Viva" in Schorndorf schließt ab dem 31. August

Ursprünglich wollte das Ehepaar auch als Arbeitsteam unterwegs sein, um für das Schorndorfer Geschäft „Luna Viva“ neue Kontakte mit den Kunsthandwerkern im jeweiligen Land zu knüpfen und neue Ideen zu sammeln. Nun kam es anders als gedacht. Diese erste Etappe ihres Abenteuers habe mit ihr etwas gemacht, so die Mexikanerin.

Seit 14 Jahren habe sie ihr Geschäft „Luna Viva“ in der Gottlieb-Daimler-Straße. „Luna Viva ist mein Leben, meine Seele. Ich werde in diesem Jahr 50 und ich möchte mit Roland noch viel erleben. Das geht mit einem Laden nicht.“ Schweren Herzens hat sie eine endgültige Entscheidung getroffen: Sie wird ihr Geschäft zum 31. August schließen. Nur der Online-Handel geht weiter.

„Es ist mir nicht leicht gefallen. Schon während der Pandemie hatte ich Sehnsucht nach Veränderung“, gibt sie zu. Über die Monate hinweg habe sie verschiedene Coachings gemacht, sich mit Mentoren unterhalten. „Ich möchte mit meinem Wissen Frauen, die vielleicht auch aus einem anderen Land kommen wie ich und sich selbstständig machen möchten, ermutigen, diesen Schritt zu gehen.“ Dafür werde sie Online-Kurse anbieten. Die Räume in der Gottlieb-Daimler-Straße werde sie vorerst behalten und als Büro nutzen.

Im September bis November geht es dann auf die nächste Etappe: Der Norden Argentiniens und Chiles und vielleicht „ein Teil Boliviens“ stehen auf dem Reiseplan. Und im Januar 2024 hoffen die beiden, dass sie dann auch bis Feuerland fahren werden.