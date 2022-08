Mädchen machen Filme: Noch freie Plätze für Ferienkurs in der Forscherfabrik

In diesem Jahr bietet die Forscherfabrik Schorndorf erstmals einen Ferienkurs nur für Mädchen an, „denn Naturwissenschaft und Technik ist nicht nur etwas für Jungs“, so die Pressemitteilung der Stadtverwaltung.

Der Kurs „Mädchen machen Filme - Trickfilm-Werkstatt mit dem iPad“ finden in der letzten Ferienwoche von Dienstag, 6. September bis Freitag, 9. September jeweils von 9 bis 13 Uhr in der Forscherfabrik statt. Es gibt laut der Stadt Schorndorf noch freie Plätze.

Was im Kurs passiert

An den vier Vormittagen tauchen die Mädchen in die Welt des Trickfilms ein und werden zu Filme-Macherinnen. Dabei lernen sie zunächst, wie einzelne Bilder zu einem Trickfilm zusammengesetzt werden können. In kleinen Teams entwickeln sie daraufhin ein eigenes Drehbuch und stellen Requisiten, Hintergründe und Kulissen selbst her. Die benötigten Materialien stehen dafür bereit.

Mit Hilfe von iPads, der App „Stop Motion Studio“ und Greenscreens wird die Geschichte zu einem echten Trickfilm. Gerade mit der Greenscreen-Technik lassen sich fantastische Welten erstellen. Und wie wäre es, wenn der eigene Teddy zur Hauptfigur im Film wird? Das Mitbringen von eigenen Kuscheltieren oder Spielfiguren ist ausdrücklich erwünscht.

Kurs kostet 40 Euro

Der Kurs richtet sich an Mädchen im Alter von acht bis zehn Jahren (3./4. Klasse) und kostet insgesamt 40 Euro pro Kind. Anmeldung bis Freitag, 2. September ausschließlich per E-Mail an forscherfabrik@schorndorf.de. Alle Informationen zum Kurs und zur Anmeldung unter www.forscherfabrik-schorndorf.de.