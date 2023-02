Müssen Pflegeheime wegen Personalmangel schließen? So ist die Lage in Schorndorf

Nach Berechnungen des Instituts der Deutschen Wirtschaft in Köln werden in den nächsten Jahren bis zu einer halben Million Stellen im pflegerischen Bereich unbesetzt sein. Ein Blick in die Stellenanzeigen der Schorndorfer Nachrichten macht schnell deutlich: Pflegekräfte sind begehrt wie nie.

So zum Beispiel von den „Zieglerschen“. Der Träger führt in Schorndorf das Marienstift und das Karlsstift mit mehr als 120 Pflegeplätzen, dazu gehört ein ambulanter Pflegedienst. Aktuell werden etliche Pflegefachkräfte und einjährig ausgebildete Pflegehilfskräfte gesucht, eine Wohnbereichsleitung, eine Praxisanleitung, Pflegehelfer, eine Pflegefachkraft im Springerdienst, ein Mitarbeitender in der fachlichen Entwicklung, Mitarbeitende in der Hauswirtschaft, Hausmeister, Freiwilligendienstleistende, Auszubildende zur Pflegefachkraft und Auszubildende zur Pflegehilfskraft.

So wollen die „Zieglerschen“ ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter halten

Eine lange Liste. Judith Luik, Teamleiterin Personalmarketing und Recruiting, erklärt, wie ihr Arbeitgeber dem entgegentritt: Vor allem die Ausbildung in den eigenen Reihen sei eine sehr wichtige Säule der Personalgewinnung. „Zudem bieten wir unseren Mitarbeitenden zahlreiche Benefits, wie tarifliche Bezahlung, einen sicheren Job in einer krisensicheren Branche, die Möglichkeit, ein Fahrrad zu leasen oder von dem Programm Corporate Benefits zu profitieren.“

Wer neue Mitarbeitende wirbt, erhält gar eine Prämie. Man bemühe sich, familienfreundlich zu sein und auf die persönlichen Bedürfnisse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einzugehen. Grundsätzlich habe der Träger aber auch einen Versorgungsauftrag den Bewohnerinnen und Bewohnern, Kundinnen und Kunden gegenüber. „Das auszutarieren ist nicht immer einfach.“

Kann ein soziales Pflichtjahr die Lösung sein?

Der Vorstandsvorsitzende der Zieglerschen, Gottfried Heinzmann, spricht sich angesichts des steigenden Fachkräftemangels in den sozialen Berufen gar für ein soziales Pflichtjahr aus. Komme erst einmal ein positiver Kontakt mit dem Arbeitsplatz Pflegeheim zustande, fingen viele junge Menschen dann auch eine Ausbildung an.

Ganz ähnlich sieht’s in den Rems-Murr-Kliniken aus. In praktisch allen Dienstarten wird Personal gesucht. Immerhin 62 Pflege- und Funktionsstellen sind aktuell ausgeschrieben, 23 Stellen im ärztlichen Dienst, ähnlich viele im Verwaltungsbereich. Seit 2019 habe man um 150 Stellen aufgestockt. „Dennoch ist die Belastung vor allem unserer Mitarbeitenden in der Pflege definitiv hoch.

Drei Jahre Corona-Pandemie, dann Influenza- und RS-Viren, und aktuell wieder nahezu Vollbelegung in unseren Kliniken: Da mussten wir unserem Personal viel abverlangen im Rahmen des Versorgungsauftrags“, heißt es aus der Pressestelle der Kliniken. Das sei nicht spurlos an den Mitarbeitenden vorübergegangen, das habe man auch noch bis Dezember/Januar an den Krankheitsausfällen unter den Mitarbeitenden deutlich gemerkt.

Zusätzliche Anreize: Bahnticket und Wohnzuschuss

Das meiste Potenzial, um Arbeitskräfte anzuwerben, sieht man auch hier in der Ausbildung des eigenen Nachwuchses. Zudem werden Pflegekräfte aus dem Ausland rekrutiert und anschließend auch integriert. Mitarbeitendenrabatte für Einkauf, Sport, Freizeit und Mobilität – Firmentickets für den ÖPNV und Jobrad-Angebot – sollen weiterhin locken.

„Ein ganz wichtiges Signal und Argument für unser Recruiting sind unsere inzwischen 160 Personalwohnungen, in die der Landkreis insgesamt zwölf Millionen Euro investiert hat - gerade in der Region Stuttgart ist das ein immenser Vorteil.“

Auszubildende bleiben als Fachkräfte erhalten

Vanessa Hosang, Pflegedienstleitung der Awo-Sozialstation Rems-Murr, ist recht zufrieden, was die Menge an Fachkräften in Schorndorf betrifft. Hier ist der Träger mit einem ambulanten Pflegedienst vor Ort. Glücklicherweise gelinge es derzeit, den Bedarf an ausgebildeten Fachkräften über die Ausbildung zu stillen.

„Wir stellen jedes Jahr drei bis fünf Auszubildende ein – und die sind zuletzt immer geblieben.“ Damit das so bleibe, hege und pflege man sie, wo man nur könne. Sie bekommen Unterstützung für den Führerschein, die Awo stellt bezuschusste Wohnungen zur Verfügung und sorgt für eine gute Anleitung. Die Auszubildenden werden voll ins Team integriert.

Azubis zu hundert Prozent aus dem Ausland

Die Besonderheit dabei: Die Awo-Auszubildenden rekrutieren sich derzeit vollständig aus Interessenten aus dem Ausland. „Aus Deutschland bewirbt sich kaum einer, die meisten Interessenten gehen direkt in die Krankenhäuser.“ Die Altenpflege sei einfach weniger beliebt. „Wir kooperieren daher mit Colleges und Sprachschulen im Ausland – Indien und Vietnam beispielsweise“, berichtet die Pflegedienstleiterin.

Dort vermittelt der Träger den künftigen Auszubildenden Sprachkurse, im Anschluss können sie die Tests für die notwendigen Zertifikate ablegen. Schließlich erhalten sie Unterstützung bei allen notwendigen Schritten, bis sie in ihrer neuen Heimat ankommen. Zwischen 3200 und 4000 Euro monatlich plus Zuschlägen für Wochenendarbeit lassen sich hier dann verdienen.

Großer Mangel an Helferinnen im hauswirtschaftlichen Bereich

Richtig viel Bedarf habe man derzeit aber, was die Helferinnen und Helfer betrifft. „Wir sind verzweifelt auf der Suche nach Entlastung im hauswirtschaftlichen Bereich.“ Der Bedarf sei unendlich, die Patienten-Wartelisten ellenlang. Die Dienstleister landauf, landab würden der Anfragen nicht mehr Herr.

Wer als Helfer arbeiten möchte, braucht keine speziellen Vorkenntnisse, sondern kann im Team angelernt werden. Eingesetzt werden solche Mitarbeitenden für die Grundpflege sowie für die ergänzenden Hilfen. Sie werden wie die Pflegekräfte fest angestellt und nach Tarif bezahlt. Mit einer 100-Prozent-Stelle lassen sich hier um die 2500 Euro monatlich verdienen.