Mützen, Schals und Socken auf dem Krämermarkt gefragt

Es soll Schorndorferinnen geben, die voller Vorfreude dem Krämermarkt im November entgegensehen, um sich dann Kittelschürzen, Unterwäsche oder auch Bürsten zu kaufen.

Rund 60 Beschicker dabei

Fündig wurden jene Kundinnen auf jeden Fall am Mittwoch (16.11.) in der Schorndorfer Innenstadt: Rund 60 Marktbeschicker aus dem ganzen Bundesgebiet kamen in die Daimlerstadt, um ihre Waren anzubieten.

Den ganzen Tag über waren Besucher über den Markt geschlendert, der sich von der Johann-Philipp-Palm-Straße ab Einmündung Archivstraße über einen Teil der Gottlieb-Daimler-Straße sowie über den gesamten Marktplatz erstreckte. Hier und da sammelten sich Menschentrauben an, doch von Gedränge keine Spur.

War’s dem Wetter geschuldet, das eher trübe erschien? „Ist aber wenig los“, hat eine Kundin, die am Stand mit Bambus-Socken und Diabetiker-Socken steht, festgestellt. Der Marktbeschicker nickt ihr zu: „Es tröpfelt so vor sich hin. Zwischendrin war mal mehr los. Aber so viel wie sonst wird es wohl nicht mehr.“ Woran’s liegt? Vielleicht ist Corona noch zu sehr im Kopf, oder man ist ebenso im Sparmodus und geht dann lieber auf den Weihnachtsmarkt, wird gemutmaßt.

Zwischen Ständen mit Taschen und Mützen steht auch wieder Robert Reuter aus Großostheim. Seit mehr als 40 Jahren ist er unter anderem mit seinen Muffs, Schals, Lammfelldecken und -kissen, mit Filzeinlegesohlen und waschbaren Medizinfellen immer in Schorndorf dabei, wenn Krämermarkt ist. Auch diesmal freut er sich wieder über seine treue Schorndorfer Kundschaft, das merkt man direkt am Stand: „Toll, dass Sie wieder da sind“, ruft ihm eine Kundin entgegen und er lacht und winkt.

An der „Käsbar“ zeigt sich reges Interesse: Da entscheidet sich der eine oder andere Kunde für ein Stück Spätzleskäse und Wildblumenkäse oder lässt sich auch gerne zu den angesagten Käsesorten beraten. Neben Hemdchen, Gardinen, Holzarbeiten, Hausarbeitsutensilien, Hosen, Handschuhen sind Mützen, Schals und Socken am meisten gefragt. Aber auch Süßwaren finden ihren Absatz: „Gebrannte Mandeln und Magenbrot – das muss sein“, so Regina Lebholz, die wegen des Marktes aus Plüderhausen nach Schorndorf gekommen ist.

Positives Fazit

Zufrieden zeigt sich der Eigenbetrieb Tourismus und Citymanagement: „Wir ziehen ein positives Fazit“, so Maite Galagorri. Viele Krämermarkt-Stammkunden seien gesichtet worden, die Beschicker seien ebenso zufrieden gewesen. Aber: Das Geschäft als solches laufe gut, dennoch sei es spürbar gewesen, „dass die Kauflust etwas verhaltener ist als früher“.