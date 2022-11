Martinsfest, Blasmusik und Party: Drei Tipps fürs Wochenende in Schorndorf

Die Tage werden kürzer, die Abende sind lang und dunkel. Drei ganz unterschiedliche Gelegenheiten, Nacht und Gemüt aufzuhellen, gibt es an diesem Wochenende in Schorndorf am Samstag (12.11) und am Sonntag (13.11.).

Nachtschwärmer sollten sich insbesondere in der Nacht von Freitag auf Samstag warm anziehen, wenn die Temperaturen auf 0 Grad absinken könnten, für die Nacht von Samstag auf Sonntag sind 3 Grad angesagt, am Sonntagabend sollen die Temperaturen auf 4 Grad und in der Nacht auf 1 Grad sinken. Also: ein Beispiel am Heiligen Martin nehmen und den warmen Mantel aus dem Schrank holen.

Sinfonisches Rockwerk und bekannte Filmmusik

Eiskalte Musik aus dem Disneyfilm "Die Eiskönigin" gibt es am Samstagabend, 12. November in der Stadtkirche zu hören. Ab 19.30 Uhr spielen dort das Große Blasorchester (GBO), das Jugendblasorchester und das Auftaktblasorchester Schorndorf sein vielseitiges Programm. Außer Highlights aus der "Eiskönigin" gibt es unter anderem das sinfonische Rockwerk "Die Krone der Schöpfung" von Udo Jürgens zu hören.

Der Eintritt ist frei. Über eine Spende für die Jugendarbeit und zur Erhaltung der Stadtkirche freut sich das Blasorchester.

Tanzen

Wer tanzt, den kann es nicht frieren: Am Samstagabend, 12. November, ist ab 22 Uhr 80er-90er-2000er Party mit DJ Major Tom im Club Manufaktur. Einlass ab 18 Jahren.

Martin reitet durch die Stadt

Licht und Gesang bringt am Sonntag, 13. November, der Heilige Martin in die Stadt. Mit warmem Mantel, Schwert und Pferd führt er den Laternenumzug der katholischen Kirchengemeinde an. Um 17 Uhr beginnt das Martinsfest zunächst mit einem Martinsspiel auf dem Marktplatz.

Sankt Martin begleitet im Anschluss die Kinder mit ihren Laternen bis zur Heilig-Geist-Kirche. Dort können die Umzugsteilnehmer erleben, wie die Geschichte von Martin nach der Mantelteilung weiterging. Ein Fest auf dem Vorplatz der Heilig-Geist-Kirche schließt die Veranstaltung ab.