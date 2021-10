Die Innenstadt war am vergangenen Sonntag zum Stadtmarkt endlich wieder richtig belebt und auch an Markttagen wie heute sind viele Menschen unterwegs. Das wirkt sich an vielen Stellen aber auch auf die Maskenpflicht aus. Denn wenn kein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden kann, müssen beispielsweise Marktbesucher einen Mund-Nasen-Schutz tragen.

Das Ordnungsamt führt deshalb allerdings keine verschärften Kontrollen durch, „sondern überprüft die Einhaltung der Maskenpflicht