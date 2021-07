Anstrengende Wochen liegen hinter ihm. Wochen, in denen er gleichzeitig als Schorndorfer Oberbürgermeister präsent war und um die Nachfolge des scheidenden Amtsinhabers Jürgen Zieger (SPD) in Esslingen kämpfte. Am 11. Juli landete Matthias Klopfer beim ersten Wahlgang auf Platz 2, knapp hinter dem CDU-Kandidaten Daniel Töpfer (32), Bürgermeister in Weissach. Dritter war der Grüne Vittorio Lazaridis, der kurz darauf seine Kandidatur zurückzog. An diesem Sonntag wird’s ernst. Im zweiten