Februar ist eigentlich die Zeit der Fasnet, im Umland finden dann die großen Umzüge statt. Doch derzeit sind auch die Narren im Lockdown. Aber zumindest auf Fastnet-TV, dem Youtube-Kanal von Max Schöbel aus Schorndorf und Pascal Greco aus Aichwald, geht es närrisch zu. So manches Video der beiden hat über 300 000 Aufrufe. Doch was macht ihre Videos so erfolgreich?

Hexen tanzen und jagen dem Publikum einen Schreck ein, Bonbons und Schuhe fliegen durch die Luft und Guggenmusiker sorgen