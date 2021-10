Stellen Sie sich einmal vor, dass Sie als gläubiger Christ eine Kirche nicht ohne weiteres betreten können. Denn direkt am Eingang zum Gotteshaus befindet sich eine Sicherheitsschleuse, die von bewaffnetem Personal bewacht wird. Als Nichtmitglied der Gemeinde werden Sie ohne entsprechende Voranmeldung ohnehin schon vor der Tür abgewiesen. Was für die meisten Menschen befremdlich klingt, ist für die Jüdinnen und Juden in unserer Gesellschaft Realität. Bei einer Gesprächsrunde unter dem Motto