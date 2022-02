„In Zukunft wird der ökologische Fußabdruck den Preis ersetzen“, meint Marktkauf-Inhaber Rocco Capurso. „Dann ist es nicht mehr so wichtig, wie viel ein Produkt kostet - sondern woher es kommt.“ Nach diesem Leitgedanken will der Lebensmittelhändler den 4.400 Quadratmeter großen Marktkauf in der Uferstraße umbauen. Mit dem Remstalmarkt Mack in Weinstadt-Endersbach besitzt Rocco Capurso bereits einen solchen Premium-Lebensmittelmarkt. „Optisch und vom Angebot soll der Marktkauf wie der