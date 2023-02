Metzger, Bäcker, Verwaltung: So viele Stellen-Angebote in Schorndorf wie nie

Thomas Kurz, Senior-Chef der gleichnamigen Schorndorfer Metzgerei, weiß: „Es herrscht ein absoluter Fachkräftemangel in der Branche. Der Markt ist leider leer.“ Ob es um Fleischereifachverkäuferinnen gehe oder den klassischen Metzgergesellen, sei da ganz egal – Mitarbeiter seien aktuell äußerst schwer zu gewinnen. Dafür nutzten seine Söhne und er mittlerweile sämtliche Möglichkeiten aus, beschäftigten oft Quereinsteiger. „Es zeigt sich, dass manche ganz gute Qualitäten haben.“ Von anderen müsse man sich nach einer Probezeit aber wieder verabschieden. Pro Woche fänden sicher zehn Vorstellungsgespräche statt. Die wenigsten mündeten aber schließlich in ein langfristiges Anstellungsverhältnis.

Kurz zum Fachkräftemangel: „Wo das hinführt, weiß der liebe Gott“

Zusätzliche Probleme bringe das Lohnniveau in der Region mit sich. „Der Rems-Murr-Kreis ist ein Hightech-Markt mit etlichen Weltmarktführern.“ Diese bezahlten oft auch angelernte Kräfte wirklich ordentlich. „Drum müssen auch wir ein attraktives Lohnniveau vorhalten, um Mitarbeiter diesbezüglich zu halten,“

Sein Betrieb hat rund 100 Mitarbeitende. In allen Abteilungen werden Fachkräfte gesucht. Auch Auszubildende und BA-Studenten stellt man gerne ein. Um sie zu finden, ist das Unternehmen auch in den sozialen Medien unterwegs, beteiligt sich an Ausbildungsmessen, ist in Kontakt mit Schulen und Hochschulen. „Wir müssen heute Wege gehen, die hätte man vor zehn bis 15 Jahren nicht für möglich gehalten. Wo das hinführt, weiß der liebe Gott“, fasst Kurz zusammen.

Bäckerei Maurer: Bewerbungen kommen teils per "Whatsapp"

Tobias Maurer, Geschäftsführer der gleichnamigen Bäckereikette mit Sitz in Winnenden und mit zahlreichen Filialen in Schorndorf, ist relativ zufrieden. „Wir sind recht ordentlich besetzt“, erklärt er. "Zumindest sind alle Läden offen und wir backen jeden Tag.“ Aber man überlege sich öfter als früher, für welche aufwendigen, neuen Produkte es noch Kapazitäten gebe. Auf diese Weise könne es durchaus dazu kommen, dass das Sortiment schmäler wird. Derzeit aber würden pro Tag immerhin 100 bis 120 Artikel frisch produziert.

Neue Mitarbeiter könne man immer gebrauchen. Von rund 550 Angestellten arbeiten 75 Prozent im Verkauf. Sie müssten keinesfalls eine Fachausbildung haben. Wer Interesse und Motivation habe, könne angelernt werden. Dann könne man von 20- bis 38-Stunden-Wochen allerhand Anstellungsverhältnisse anbieten.

Anders sieht's in der Produktion aus, hier würden mehr gelernte Kräfte benötigt, und auch was Azubis betrifft, brauche man durchaus Glück, um engagierte an Land zu ziehen. Dafür habe man auch die Bewerbungsprozesse deutlich vereinfacht. „Was musste man früher alles an Unterlagen schicken! Heute gibt's teils spontane Bewerbungen per Whatsapp.“

Baumarkt Toom: Dafür sorgen, dass die Mitarbeiter sich wohlfühlen

Auch Christoph Sugg vom Toom-Baumarkt braucht mehr Fachberater. „Seit zwei Jahren ist es sehr, sehr schwierig, Leute zu bekommen, weil der Markt einfach leergefegt ist.“ Früher seien offene Stellen in zwei bis drei Wochen besetzt gewesen. Heute könne das bis zu drei Monate dauern. Natürlich positioniere er sich auch in allen gängigen Portalen, die meisten Neueinstellungen kämen aber über Mund-zu-Mund-Propaganda zustande. Auch deshalb bemüht er sich darum, dass seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich wohlfühlen.

„Wir behandeln sie pfleglich, führen fast hierarchielos, seit einigen Jahren wird im gesamten Toom-Konzern Wert auf eine Duz-Kultur gelegt.“ Das mache vieles einfacher, nehme Hemmschwellen weg, es sei leichter, Lob und Kritik zu äußern. „Es ist einfach alles lockerer.“ Dazu gebe es jedes Jahr ein Betriebsfest, ein ausgeklügeltes Freizeitsystem und damit samstags auch mal frei. Tankgutscheine und diverse Sozialleistungen sollen die Mitarbeiter positiv stimmen.

Stadtverwaltung: Bewerberzahlen ebenfalls stark rückläufig

Und das sei durchaus wichtig, weil die Arbeit an sich immer schwieriger werde. „Die Leute reagieren öfter mal aggressiv, die Gelassenheit fehlt.“ Zudem seien nach der Corona- und inmitten einer Beschaffungskrise manche Artikel nur schwer verfügbar - für manche Kunden durchaus ein Grund, um ausfällig zu werden. Sugg bemüht sich, solche Situationen möglichst aufzufangen.

Und Cornelia Dietrich, Fachbereichsleiterin Personal und Organisation der Stadt Schorndorf, kann eindeutig feststellen: „Bis auf wenige Ausnahmen sind die Bewerbungszahlen in allen Bereichen stark rückläufig und es wird immer mehr zur Ausnahme, dass wir Stellen bereits nach einer ersten Stellenausschreibung besetzen können. Dies, obwohl wir schon seit Jahren auch Quereinsteiger einstellen.“

Große Probleme bei technischen Berufen

Viele Vakanzen gebe es bei der Stadt im Sozial- und Erziehungsbereich. Dies rühre auch daher, dass dies der größte Arbeitsbereich der Stadt sei und sich dieser in den letzten Jahren durch zusätzliche Kindertagesstätten und die verschiedensten Betreuungsmodelle stark erweitert habe. Hinzu komme die verlässliche Grundschulbetreuung, die denselben Fachkräftekreis anspricht. „Also, kurz gesagt, da, wo wir sehr viele Fachkräfte benötigen, wird der Mangel natürlich auch stärker spürbar.“

Zu Ausschreibungen von technischen Stellen, die etwa für Ingenieure oder Bautechniker interessant sind, habe die Stadtverwaltung bei Ausschreibungen traditionell schon immer weniger Bewerbungen erhalten. „Dies wird jetzt noch verschärft und wir müssen Stellen mehrfach ausschreiben um überhaupt noch Bewerbungen - vor allem geeignete Bewerbungen - zu bekommen.“

Und so hat sich bei der Stadt eine neue Arbeitskultur entwickelt: flexible Arbeitszeiten, dazu Ideenwerkstätten, bei denen sich jeder städtische Beschäftigte beteiligen kann – ganz gleich ob Reinigungskraft oder OB. Von Führungskräften werden gewisse Kompetenzen, die Kommunikation oder Mitarbeiterentwicklung betreffend, erwartet.