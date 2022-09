Mietwucher in Schorndorf-Weiler: Mann zu Gefängnis verurteilt

Die kleine Dachwohnung in Weiler sollte für zwei junge Männer aus Syrien ein neues Zuhause werden. Mit Freude und Optimismus, das darf angenommen werden, waren sie aus dem Asylbewerberheim in die Zweizimmerwohnung umgezogen, wo sie ein unabhängiges Leben führen wollten. Dass sie von ihrem Vermieter beim Abschluss des Mietvertrags reingelegt worden waren, weil der ihre Unerfahrenheit ausgenutzt hatte, merkten sie lange nicht. Jetzt hat sich der 55-jährige Vermieter vor dem Amtsgericht wegen Mietwuchers verantworten müssen. Fakt ist: Über eineinhalb Jahre hat er mehr als das Doppelte der ortsüblichen Miete eingestrichen.

Von Mietpreisen hatten die beiden heute 24-Jährigen keine Ahnung. Ihrem Vermieter, sagten sie als Zeugen vor dem Amtsgericht, hätten sie einfach vertraut. Der hatte für die etwa 49 Quadratmeter große Wohnung nicht einen, sondern zwei Mietverträge aufgesetzt und die Wohnung auf diese Weise gleich zweimal vermietet: einmal für 530 Euro und einmal für 430 Euro, jeweils plus Nebenkosten. „Die beiden Zeugen waren vorher in einem Flüchtlingsheim“, erinnerte der Staatsanwalt. Der Angeklagte habe das mangelnde Urteilsvermögen der beiden jungen Männer ausgenutzt. Dem Jobcenter, das anfangs noch die Miete bezahlte, waren die Mietverträge unabhängig voneinander vorgelegt worden. Es zahlte anstandslos. Als die beiden Syrer nach wenigen Monaten selbst verdienten und das Jobcenter nicht mehr für die Wohnung aufkam, wurde die Miete auf Vorschlag des Vermieters um jeweils 100 Euro herabgesetzt. Der Angeklagte, ein gepflegt aussehender 55-Jähriger ohne Vorstrafen, wollte zu den Vorwürfen keine Angaben machen und keine persönliche Erklärung abgeben.

Ein Wasserschaden und seine Folgen

Aufgeflogen war der Mietwucher wegen eines Wasserschadens, der in der darunterliegenden Wohnung zutage trat. Der Lebensgefährte der Wohnungsbesitzerin hatte beim Vor-Ort-Termin die beiden Syrer kennengelernt und deren Wohnung gesehen, die in einem desolaten Zustand war. Mitten im Sommer habe sich die Heizung nicht abstellen lassen, berichtete der 72-Jährige im Zeugenstand. Er habe die beiden nach der Miete gefragt („ein unglaublicher Betrag“) und sich dann die Mietverträge zeigen lassen. Und stellte fest: „Hier wurden Leute ausgenutzt, die nicht wissen, wie die Mieten im Ort sind.“ Er habe versucht, die beiden zu unterstützen, und den Fall dann auch bei der Polizei angezeigt.

Gilt der Mietspiegel überhaupt?

Der Verteidiger indes stellte infrage, ob der Mietspiegel in diesem Fall überhaupt anwendbar war. Mietwucher sei schon deshalb nicht vorzuwerfen, weil das Jobcenter gezahlt habe. „Der Staat zahlt hohe Preise“, konstatierte er und beantrage Freispruch. Für den Staatsanwalt war dagegen klar, dass hier Mietwucher in besonders schwerem Fall vorlag. Dem folgte Richterin Petra Freier. Die beiden jungen Männer seien ohne Eltern geflüchtet, sie hätten sich in einem Flüchtlingsheim aufgehalten und sich integrieren wollen. „Fakt ist: Sie haben die Wohnung zweimal vermietet“, sagte sie. Der Mitarbeiter beim Jobcenter sei jeweils von einer Einzimmerwohnung ausgegangen. Das habe der Angeklagte gewusst. Vertragspartner waren nach Ansicht der Richterin nicht das Jobcenter, sondern die beiden Männer, deren Unerfahrenheit der Angeklagte ausgenutzt habe. Der Mietspiegel wiederum sei anwendbar, da es sich um kein Wohnheim, sondern um eine normale Wohnung handelte.

Geld fürs Familienzentrum

Das Urteil: Wegen Wuchers in besonders schwerem Fall wurde der 55-Jährige zu einem Jahr Gefängnis auf Bewährung verurteilt. Die Erträge der Wuchermiete (rund 24.000 Euro) werden eingezogen. Außerdem muss er 2000 Euro ans Familienzentrum zahlen.