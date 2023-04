Missionsdienst aus Stuttgart hat Schorndorfer Friedenskirche gekauft

Bei allem Abschiedsschmerz empfindet Pastor Stefan Reinhardt auch große Dankbarkeit: Im Sommer 2021 hat die evangelisch-methodistische Gemeinde den Entschluss gefasst, die Friedenskirche mitsamt dem Pastorenhaus zu verkaufen. Gut 25 Interessenten haben sich gemeldet. Da für die Kirchengemeinde die Gemeinnützigkeit aber Bedingung für den Zuschlag war, blieben letztlich nur zwei Kandidaten übrig: die freikirchliche Gemeinde Böbingen, die zwischenzeitlich ihre Gottesdienste in der Friedenskirche feierte – und der Eusebia-Missionsdienst aus Stuttgart, mit dem die Methodisten jetzt den notariellen Kaufvertrag abgeschlossen haben.

Eusebia-Leiter Clemens Wassermann zieht mit seiner Familie ins Pastorenhaus

1997 von einer christlichen Familie in Stuttgart gegründet, verfolgt der Missionsdienst das Ziel, „die Wahrheit des Evangeliums von Jesus Christus im In- und Ausland zu verbreiten, insbesondere in Ländern, wo Christen eine Minderheit bilden und auf die Unterstützung von Christen aus dem Ausland angewiesen sind“. Ende Mai will Eusebia-Leiter Clemens Wassermann mit seiner Frau und seinen sechs Töchtern in das Pastorenhaus einziehen. Bis dahin wird das Gebäude, das etwas in die Jahre gekommen ist, renoviert.

Mit der Familie wird auch die Geschäftsstelle des Missionsdienstes von Stuttgart nach Schorndorf ziehen. Was aus der Friedenskirche wird, ist noch nicht abschließend geklärt, das Gemeindezentrum aber soll laut Pressemitteilung „weiterhin der Verkündigung des Evangeliums dienen und dazu für evangelische Bildungs- und Erziehungsarbeit genutzt werden“.

Benefizkonzert in der Friedenskirche Schorndorf

Der Missionsdienst übernimmt die Friedenskirche mitsamt dem Inventar inklusive Abendmahlstisch, Kanzel und Kreuz im Gottesdienstsaal. Nur die Harfenorgel, im Jahr 2006 von Jürgen Kliemt für die Friedenskirche gebaut, soll in die Plüderhäuser Christuskirche kommen. Um die Umzugskosten bezahlen zu können, die mit 15.000 Euro veranschlagt sind, wird es am Samstag, 22. April, 18 Uhr, ein Benefizkonzert in der Friedenskirche geben. Der Dank-Gottesdienst zum Abschied wird tags darauf, am Sonntag, 23. April, 15.30 Uhr, gefeiert – mit anschließender Schlüsselübergabe.

Dass sich die evangelisch-methodistische Gemeinde von der Friedenskirche trennt, „ist schmerzhaft“, sagt Pastor Reinhardt, doch er gibt zu bedenken: Auch wenn sich die Kirchengemeinde die Sache nicht leicht gemacht habe, die Entscheidung, die Friedenskirche zu verkaufen, sei einstimmig gefallen. Kirche und Pastorenhaus konnten an einen christlichen Träger verkauft werden. Und ein weiterer positiver Nebeneffekt ist, dass es jetzt in der Christuskirche einmal im Monat dienstags von 12 bis 13 Uhr einen Mittagstisch gibt, zu dem zuletzt an die 80 Gäste gekommen sind. Nächster Termin ist am Dienstag, 18. April.

Dass die Christuskirche in Plüderhausen nicht nur gut 30 Jahre jünger, sondern auch etwas größer ist, hat den Entschluss begünstigt, sich von der Friedenskirche zu trennen. Für den gemeinsamen Standort der seit Jahren eng verbundenen Kirchengemeinden sprach obendrein, dass auch Gläubige aus der evangelisch-methodistischen Gemeinde in Schwäbisch Gmünd nach Plüderhausen kommen. Damit zählt der Bezirk Mittleres Remstal aktuell 104 Kirchenglieder, an die 50 Gläubigen kommen zu den Sonntagsgottesdiensten.

Dass die Friedenskirche direkt am Alten Friedhof liegt, ja sogar mit der Friedhofsmauer verbunden ist, und darum baulich nicht verändert werden darf, hat den Verkauf erschwert. Die Bäume ringsum dürfen ebenfalls nicht gefällt werden. Abgewickelt hat den Verkauf darum auch nicht Pastor Stefan Reinhardt, sondern Martin Schneidemesser, in der evangelisch-methodistischen Kirche für Immobilien zuständig.

Methodisten: Seit mehr als 160 Jahren mit Schorndorf verbunden

Dass die Friedenskirche verkauft wird, ändert aber nichts an der Verbundenheit mit Schorndorf – dazu ist die evangelisch-methodistische Kirche schon viel zu lange vor Ort: 1856, also vor mehr als 160 Jahren, hat mit Johann Gottlieb Steinlen der erste Methodist in Schorndorf gepredigt. Offenbar mit so großer Überzeugungskraft, dass fortan methodistische Versammlungen stattfanden: erst im Haus von Bäckermeister Seibold am Unteren Marktplatz, dann im Saal des Gasthauses „Zum Adler“ in der Unteren Hauptstraße. 1873 wurde Schorndorf Predigersitz und 1887 bauten die Methodisten an der Ecke Rosen-/Künkelinstraße eine Kapelle mit 160 Sitzplätzen. Als die Gemeinde nach dem Zweiten Weltkrieg weiterwuchs und der Gemeindesaal zu klein wurde, bauten die Methodisten am Alten Friedhof eine Kirche mit Pastorenhaus. Einweihung war im Mai 1955.