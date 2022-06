Mit Beach-Wrestling und Tauchgängen: Sommer-Action im Ziegeleiseebad Schorndorf

Wem am Samstag nach Badespaß und Action war, der war im Ziegeleiseebad richtig. Zehn Vereine und Unternehmen sorgten dort mit verschiedenen Stationen – von Schnuppertauchen über Ponyreiten bis zu Beach-Wrestling – für Spiel und Spaß für die ganze Familie.

Eine Anmeldung war hierfür nicht notwendig, alle Besucher des Freibads waren eingeladen, die angebotenen Aktivitäten auszuprobieren. „In dieser Form hat es so eine Veranstaltung hier im Bad noch nicht gegeben. Uns war es wichtig, dass jeder auf seine Kosten kommt, ob Jung oder Alt, und einen schönen Tag bei uns verbringt. Bisher sieht es so aus, als wäre diese Idee aufgegangen“, sagte Constantin Kopp, Schwimmmeister des Ziegeleiseebads und kommt am frühen Nachmittag auf etwa 250 Teilnehmer.

Zusätzliche Motivationshilfe: Tombola am Abend

Um vor allem Kinder dazu zu animieren, die angebotenen Aktivitäten auszuprobieren, haben Constantin Kopp und sein Team eine Tombola für den Abend organisiert. Teilnahmeberechtigt war jedes Kind, das auf einem Laufzettel alle Stationen abhakte, die es an diesem Tag absolviert hat.

Neben einer Reaktionswand, der Abnahme des Sportabzeichens und Trampolinspringen spielte sich ein besonderes Ereignis auf dem Beach-Volleyballfeld ab – die offizielle Beach-Wrestling-Meisterschaft. Teilnehmern von insgesamt fünf Vereinen konnte man dabei zusehen, wie sie auf dem Sandplatz um den Titel rangen.

Beach-Wrestling: Werbung fürs Ringen mit vereinfachtem Regelwerk

„Für die Meisterschaft haben wir uns extra einen Ring mit sieben Metern Durchmesser, wie vom Weltverband der Ringer vorgegeben, zugelegt“, berichtet Constantin Kopp. Über das Turnier freute sich auch Jörg Sänger, Chef-Trainer der Ringer des SV Ebersbach. Er sieht im Beach-Wrestling mit seinem vereinfachten Regelwerk vor allem die Möglichkeit, noch mehr Menschen für die Sportart Ringen zu begeistern. „Es ist großartig, dass das Ziegeleiseebad uns die Möglichkeit gibt, dieses Turnier heute hier auszutragen. So nehmen mehr Menschen den Sport wahr und sehen, wie viel Spaß er machen kann“, sagte Sänger.

Im Hallenbad des Oskar-Frech-Bads wartete ein weiteres Highlight auf die Besucher – Schnuppertauchen, angeboten vom Verein Bonito. Ab acht Jahren konnte hier jeder Interessierte, sofern er den Gesundheitsanforderungen entsprach, einen kleinen Parcours tauchen. Die Mitglieder des Vereins Bonito freuten sich, durch die Veranstaltung mehr Menschen auf den Tauchsport und die von ihnen angebotenen Tauchkurse aufmerksam machen zu können. „Wir bieten im Oskar-Frech-Bad zweimal die Woche Tauchkurse an, aber viele Menschen wissen davon gar nichts. Deswegen freuen wir uns heute über jeden Tauchsport-Interessierten, der unser Angebot ausprobieren möchte“, sagte Christian Kugler vom Verein Bonito.

Mit der Veranstaltung ist es Constantin Kopp und seinem Team also nicht nur gelungen, für Spaß für Jung und Alt zu sorgen, sondern gleichzeitig auch Vereinen eine Bühne zu geben.

Ich höre immer wieder, dass die verschiedenen Vereine händeringend nach Helfern suchen und grundsätzlich mehr Möglichkeiten brauchen, Menschen auf ihre Arbeit aufmerksam zu machen. Dass uns das mit dieser Veranstaltung bisher gut gelungen ist, freut mich sehr“, sagte Kopp.