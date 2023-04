Mit dem Ersatzbus von Schorndorf nach Waiblingen: Pendler berichten

Waren Sie in den vergangenen Wochen von Schorndorf nach Stuttgart unterwegs? Mit der S-Bahn oder dem Zug ab Schorndorf sicher nicht. Aufgrund von Gleisarbeiten und Arbeiten an Leit- und Sicherungstechnik fuhren keine Züge Richtung Stuttgart. Wie war die Stimmung unter den Fahrgästen? Wir haben uns vor Ort umgehört.

Am Bahnhof in Schorndorf steht ein Mitarbeiter der DB für Fahrgäste bereit, die nicht wissen, wie sie an ihr Ziel kommen. Diese Irritation gab es bei vielen in den vergangenen Tagen sicher öfter. Ansonsten herrscht gähnende Leere auf Gleis 1. Die Fahrgäste sind nicht an den Bahngleisen, sondern an den Bushaltestellen zu finden. Dort warten sie auf den Schienenersatzverkehr.

„Es ist eine Katastrophe. Man fährt so lange mit dem Bus.“

Vergangenen Freitag um kurz vor 9 am Bussteig 1 in Schorndorf: Zahlreiche Fahrgäste warten auf den Schienenersatzverkehr Richtung Endersbach. Unter ihnen ist die 18-jährige Lea. „Es ist eine Katastrophe. Man fährt so lange mit dem Bus“, sagt die junge Schorndorferin. Sie ist unterwegs nach Weinstadt, an ihren Arbeitsort. „Ich bin trotzdem froh, dass es wenigstens ein Angebot gibt“, sagt sie. Auf Montag, 17. April, wenn alles wenigstens für kurze Zeit wieder normal laufen soll, freue sie sich schon sehr.

Ähnlich geht es Rebecca Lang, die normalerweise täglich mit der S-Bahn unterwegs ist. Heute muss sie nach Waiblingen und ärgert sich über die längere Fahrtzeit. „Warum machen die so etwas eigentlich nicht in den Sommerferien?“, fragt sich die 32-Jährige. „Hier stehen überall Busse rum. Man sieht gar nicht, wann der Bus überhaupt kommt.“ Schließlich kommt die Linie S2E doch angerollt. Die Fahrgäste steigen ein und machen sich auf den (Um-)Weg in Richtung Stuttgart.

"Ohne Sie fahr ich nicht los", sagt der Busfahrer

Eine Frau rennt Richtung Bus, außer Atem und gehetzt kommt sie an der Ersatzhaltestelle in der Grabenstraße an. „Fährt der direkt nach Waiblingen?“, fragt sie den Busfahrer. „Ja, ohne Sie fahr ich nicht los!“, sagt der 43-Jährige mit einem Lächeln. Sie ist nicht die Erste, die ihn in den letzten zehn Minuten nach der Richtung gefragt hat. Trotz der Situation mit dem Schienenersatzverkehr seien die Menschen überwiegend nett, so der Busfahrer. Auffällig ist, dass oft ältere Menschen Fragen zu Abfahrtszeit und -ort stellen. „Das Problem ist, dass ältere Leute die App nicht nutzen“, erklärt der Busfahrer. Menschen ohne Smartphone sind auf die Durchsagen am Bahnhof, Mitarbeitende der Bahn und Fahrplanaushänge angewiesen. Blöd nur, wenn es keine aktuellen Fahrpläne an den Haltestellen gibt. Das ist der Fall an den zwei Ersatzbushaltestellen in der Grabenstraße. Passagiere finden die Fahrtzeiten regulärer Buslinien, nach den Bussen des Schienenersatzverkehrs sucht man vergeblich.

Von der Grabenstraße aus braucht der M13E laut Plan genau 30 Minuten zum Bahnhof Waiblingen. Seit dem 6. April gibt es auch zwischen Endersbach und Schorndorf keinen Zugverkehr, es fahren nur Busse. Linie M13E fährt direkt nach Waiblingen, die Linie S2E mit Zwischenhalten nach Endersbach. An beiden Bahnhöfen können Fahrgäste Richtung Stuttgart in die S-Bahn oder in eine Regionalbahn umsteigen. Ab 17. April können Pendler laut Bahn aufatmen: Dann fahren wieder Züge von Schorndorf Richtung Stuttgart. Die Freude darüber könnte allerdings nicht lange anhalten: Denn in der Zeit vom 12. Mai bis einschließlich 28. Juli fährt kein einziger Zug zwischen Waiblingen und Bad Cannstatt.

Mit dem Fahrrad statt der Bahn nach Waiblingen

Einer, der seit den Sperrungen normalerweise mit dem Fahrrad fährt, ist Alexander Vetter aus Schlichten. „Seit die Schienen kaputt sind, fahre ich Fahrrad“, sagt der 43-Jährige, der von Schlichten zu seinem Arbeitsort nach Waiblingen muss. In der warmen Jahreszeit fahre er sowieso Fahrrad und sowohl mit dem ÖPNV als auch mit dem Rad brauche er eine Stunde. „Dann habe ich mein Sportprogramm auch erledigt“, sagt er.

Kirstin Schnell aus Schorndorf ist zum ersten Mal mit dem Schienenersatzverkehr unterwegs. Heute will sie zur Messe nach Stuttgart. „Von meiner Tochter weiß ich, dass hier ein Direktbus fährt. Das ist immerhin geschickter, als von Ort zu Ort zu fahren. Trotzdem wirkt es alles ein bisschen planlos“, so die 50-Jährige. „Meine Tochter hat mir gesagt, wie das alles funktioniert, sonst hätte ich gar nicht gewusst, wie ich nach Stuttgart komme.“

"Stimmung unter den Fahrgästen ist eigentlich ganz gut"

Die 66-jährige Birgit ist ebenfalls auf dem Weg nach Stuttgart. Auf Montag freue sie sich nicht wirklich, denn „kaum gewöhnt man sich an die Strecke, ist wieder alles anders“, sagt die Schorndorferin. „Die Stimmung unter den Fahrgästen ist eigentlich ganz gut“, sagt eine Busfahrerin. Sie fährt den Direktbus von Schorndorf nach Waiblingen. „Die Leute sind geduldig und akzeptieren auch, wenn ein Bus voll ist. Trotzdem ist die Umstellung für die Fahrgäste natürlich schwierig“, so die 37-Jährige.

Umstellungen wird es für die Fahrgäste im Rems-Murr-Kreis in nächster Zeit noch öfter geben.