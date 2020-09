Dort, wo bislang die Eisdiele Rosato auf dem Marktplatz war, will die Schorndorferin Melissa Letizia Di Cagno am Freitag das Trepazzi-Celebre eröffnen. Mit ihrem Konzept will sie Italien nach Schorndorf bringen, kündigt die 28-Jährige an. Was können die Gäste bei ihr erwarten, und woher nimmt Di Cagno den Mut, sich mitten in der Corona-Krise selbstständig zu machen?

Auf Deutsch heißt Trepazzi so viel wie drei Verrückte, wie Melissa Letizia Di Cagno erklärt. Drei, weil ihr Laden nicht