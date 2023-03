Mit E-Violine auf dem Marktplatz in Schorndorf: Wie laut darf Straßenmusik sein?

Vom Titanic-Hit bis zum James-Bond-Song und zwischendurch ein Ohrwurm wie „Wonderful World“: Am Montag über die Mittagszeit war Kiti, Musikstudentin aus Karlsruhe, mit ihrer E-Violine nicht nur auf dem Oberen Marktplatz in Schorndorf zu hören, sondern dank eines kleinen Verstärkers bis weit in die Innenstadtgassen hinein. Das hat ihr viel Beifall und von Passanten auch einige Münzen als Anerkennung gebracht: „Schön“, war da im Umkreis zu hören, „dass es so etwas gibt.“

Doch die Frage stellt sich: Darf eigentlich jeder in der Innenstadt Musik machen? Gibt es Regeln für Lautstärke und Dauer? Und: Muss ein solcher Auftritt bei der Stadtverwaltung angemeldet werden?

Regeln in Schorndorf: Wo, wie lange und wie laut darf musiziert werden?

In Schorndorf, stellt Pressesprecherin Claudia Lösler auf Anfrage klar, werde Straßenmusik geduldet, sofern andere dadurch nicht belästigt werden. Allerdings ist das Musizieren nur innerhalb der Fußgängerzone gestattet. Erlaubt ist Straßenmusik auch nur montags bis freitags von 10 bis 12 Uhr und von 15 bis 18.30 Uhr sowie samstags von 10 bis 13 Uhr. An Sonn- und gesetzlichen Feiertagen ist Straßenmusik verboten. Außerdem gilt: Die Musiker müssen ihren Standort nach spätestens 30 Minuten wechseln – und mindestens 150 Meter weiterziehen. Und es gilt auch: Lautstarke Instrumente wie Trommeln und Trompeten sowie elektronische Instrumente, MP3-Spieler, Smartphones, CD-Spieler und Tonverstärker dürfen nicht gespielt werden.

Nach Beschwerdeanrufen bei der Stadt: Auftritt beendet

Da dies bei Kitis Auftritt der Fall war – und auch schon einige Beschwerdeanrufe bei der Stadtverwaltung eingegangen waren –, musste die Musikerin den Straßenauftritt nach einer guten Stunde beenden. Die Musikerin ist übrigens schon zum zweiten Mal mit ihrer E-Violine nach Schorndorf gereist. Zwei Stunden ist sie am Montagmorgen mit dem Zug ins Remstal gefahren, um am Nachmittag auch noch in Waiblingen und am Abend in Stuttgart auftreten zu können. Sie studiert an der Musikhochschule Karlsruhe, im Hauptfach Violine, und genießt die Auftritte auf der Straße. In den Corona-Lockdowns, erzählt sie, sei es die einzige Möglichkeit gewesen, vor Publikum zu spielen. Dass sie auf der Straße mit einem elektronisch verstärkten Streichinstrument auftritt, hat seinen Grund: Die E-Violine ist nicht nur günstiger in der Anschaffung, sondern auch weniger empfindlich als eine klassische Violine, die sich bei jedem Wetterwechsel verstimmen kann.