Mit OB Hornikels erstem Fassanstich und bei voraussichtlich bestem Frühlingswetter eröffnet der Stadtbiergarten „Hahn’sche Wies’n“ am Freitag, 25. März, um 16.30 Uhr in die Saison. Der Fassanstich soll um 17.30 Uhr über die Bühne gehen. Volker Ziesel und Harald Lutz, die den Biergarten vor einem Jahr gemeinsam mit Dr. Manfred Ziegler übernommen haben, können in ihrem zweiten Jahr sogar 100 Sitzplätze zusätzlich bieten – in Summe also 780 Gäste bewirten.

Im März wurde der sechs Meter