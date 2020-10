Kai Käfer ist im Alltag auf einen Rollstuhl angewiesen. Treppen, größere Steigungen oder auch ein kaputter Aufzug sind für den 33-Jährigen echte Hürden. Wo es häufig hapert, zeigt Käfer bei einer Tour durch Schorndorf. Ein digitales Projekt soll künftig manches einfacher machen.

Los geht es in der Fußgängerzone in der Gottlieb-Daimler-Straße. Die vielen Pflastersteine dort gehören zwar zum historischen Stadtbild, doch für Rollstuhlfahrer machen sie das Fortkommen oft mühsam. An den