Mitstreiter gesucht: Kulturtreff in Miedelsbach soll Kelter mit Leben füllen

Theater und Musik, Vorträge, Lesungen und Kleinkunst: Die Ideenliste des Kulturtreffs in Miedelsbach ist lang – und sie ist noch längst nicht abgeschlossen. Pünktlich zur Feier der abgeschlossenen Sanierung der alten Kelter steht der neue Verein in den Startlöchern. Zwölf Gründungsmitglieder zwischen 18 und 75 Jahren suchen viele Mitstreiter, die Lust haben, die Kelter in der Ortsmitte mit Leben zu erfüllen.

Ein Kleinod für die Miedelsbacher

Ein richtiges Kleinod ist sie geworden, die alte Kelter, die in den vergangenen eineinhalb Jahren auf Kosten der Glaswerke Arnold modernisiert wurde. Licht und hell, mit vielen alten und einigen neuen Balken, wurde die alte Bausubstanz mit neuer Architektur harmonisch verbunden. Künftig soll die alte Kelter im Zentrum von Miedelsbach als „Arnold-Akademie“ zur Schulung und Weiterbildung der Mitarbeiter der Glaswerke und für firmeninterne Events genutzt werden. Gerechnet wird dabei mit jährlich 20 bis 30 Veranstaltungen. Den Rest der Zeit steht das Gebäude den Miedelsbachern als Kulturzentrum zur Verfügung.

Initiatoren sind zwölf Leute zwischen 18 und 75 Jahren

Genug zu tun gibt es für den neuen Kulturtreff also allemal. Denn ein lebendiges Kulturleben mit vielen Angeboten und Veranstaltungen entsteht ja nicht von selbst. „Anfangs waren wir 20 bis 25 Leute“, erzählt der Miedelsbacher Ortsvorsteher Thomas Rösch über den Start der Initiative. Mitte vergangenen Jahres hatten sich die Initiatoren zum ersten Mal getroffen. Am Ende hätten sich zwölf Männer und Frauen bereiterklärt, am Thema Kultur weiterzuarbeiten und die Kelter mit Leben zu füllen. Jetzt steht der neue Kulturverein vor der Gründung, die Satzung steht. An einem Infostand und mit einem Flyer wollen sich die Initiatoren am kommenden Wochenende bei der Einweihung der Kelter vorstellen.

Wer sich vorstellen kann, mitzumachen, kann dann direkt seine Kontaktdaten hinterlassen und angeben, ob – je nach gewünschtem Zeitaufwand – er aktives, teilweise aktives oder passives Mitglied werden möchte. Auch Vorschläge für die Programmgestaltung sind ausdrücklich erwünscht. „Es soll auch ein Gedankenaustausch stattfinden“, sagt Gründungsmitglied Christoph Sugg.

Ein Raum auch für Treffs und Begegnungen

Etwa einmal im Monat soll der Kulturtreff zusammenkommen, bei Bedarf auch öfter. Bei den Treffen sollen die Veranstaltungen vorbereitet werden. Nicht nur kleine kulturelle Highlights sollen auf dem Programm stehen, sondern auch Treffs und Begegnungen im rund 2100 Einwohner großen Miedelsbach. Angebote für Junge sind dabei ebenso erwünscht wie für Ältere. Auch ein Müttertreff könnte zum festen Angebot in der Kelter gehören. „Dabei sind wir aber auf Unterstützung angewiesen“, betont der Ortsvorsteher.

Die Unterstützung finanzieller Art ist bereits gesichert. Eine Starthilfe in Höhe von 12.000 Euro hat das Land aus dem Förderprogramm Freiräume in Aussicht gestellt. Dazu gibt es 3000 Euro aus dem Quartierfonds.

Wie berichtet, war die Idee zur Sanierung 2018 entstanden. 2019 wäre Unternehmensgründer Alfred Arnold 100 Jahre alt geworden. Statt für eine große Feier für alle Mitarbeiter, entschied sich das Unternehmen zu dieser Sanierung mit bleibendem Wert. Zur Unternehmensgruppe Arnold Glas gehören weltweit etwa 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an insgesamt sechs Standorten. Anlässlich des 100. Geburtstags ihres Vaters erwarben seine Söhne Ende 2019 die alte Kelter und werden sie nach dem Umbau nun als „Arnold-Akademie“ und für interne Events nutzen. „Die alte Kelter gehört zur Firmengeschichte“, so Aufsichtsratsvorsitzender Hans-Joachim Arnold im Gespräch mit der Zeitung. Heute hat das Unternehmen seinen Sitz in Remshalden. In den Gründerjahren der Glaswerke Arnold war das Gebäude als erste Produktionsstätte genutzt worden.

Gefeiert wird die Sanierung am kommenden Wochenende. Los geht’s am Samstag um 14 Uhr. Hans-Joachim Arnold führt Kleingruppen durch das Gebäude und unterhält seine Gäste musikalisch mit seiner Band „Friends Mission“.

Der schwäbische Komödiant Ernst Mantel kommt

Ab 19.30 Uhr wird die Bühne dann für den Musiker und schwäbischen Komödianten Ernst Mantel freigegeben. Ihm folgt Jürgen Hörig mit seinem Duo-Partner. Es gibt noch Karten. Bestellt werden können sie per Mail an thomas.roesch@schorndorf.de. Berücksichtigt werden die Bestellungen nach dem Eingang der E-Mail. Die Bewirtung übernehmen die örtlichen Vereine. Am Sonntag beginnt das Fest um 10 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst in der Kelter. Danach wird mit einem Tag der offenen Tür und Bewirtung in der und um die Kelter weitergefeiert.