Die Corona-Alarmstufe in Baden-Württemberg ist in greifbarer Nähe. Hohe Infektionszahlen und volle Intensivstationen, entwickeln sich die Zahlen so weiter, wird in den kommenden Tagen diese Alarmstufe in Kraft treten. Ein immer wieder aufflackerndes Thema unter anderem: Werden die 2G- oder 3G-Regeln in Restaurants, Bars und Gaststätten eingehalten? Der Gesundheitsminister des Landes, Manfred Lucha (Grüne), hatte zwei Schwerpunkttage zur Überwachung angekündigt: Wie in vielen anderen Städten