Mobile Kindersozialarbeit Schorndorf: Karolin Hillgruber ist „die Neue“

Dass die Mobile Jugendarbeit in Schorndorf wieder an Nachfrage gewinnt und neue Gesichter bekommt, dafür haben im vergangenen Jahr Luca Ranft und Dawit Falkenstörfer gesorgt (wir berichteten). Nun ist in diesem Jahr die neue Stelle „Mobile Kindersozialarbeit“ geschaffen und mit der „Neuen im Team“, Karolin Hillgruber, besetzt worden.

25 Jahre alt ist sie, stammt aus Konstanz, und Schorndorf war ihr bis dato „so gar kein Begriff“. „Blind reingerutscht“ sei sie irgendwie, aber wissend und wünschend, neue Wege gehen und Herausforderungen annehmen zu wollen. Klar, sagt sie jetzt im Rückblick auf die vergangenen Wochen, „es hätte auch richtig schiefgehen können“. Glücklicherweise ist es das nicht. „Diese Stelle ist wie für mich gemacht“, fügt sie an und sagt herzhaft lachend: „Es geht hier drunter und drüber – im positiven Sinn.“

Karolin Hillgruber: „Ich kannte Schorndorf überhaupt nicht“

Konstanz, das sei ihre Heimat, da habe sie Soziale Arbeit studiert, anschließend als Erzieherin an einer Förderschule am Bodensee gearbeitet. Irgendwie, erzählt die taffe Frau, sei die Corona-Zeit prägend gewesen: „Ich wollte mal weg aus Konstanz, was anderes sehen, andere Erfahrungen machen, was Neues anfangen“, zählt sie die Gründe auf, warum sie sich auf die Stelle in Schorndorf beworben hat. Dass es sie bei ihrer Neugier und dem Wunsch, etwas Neues zu beginnen, in die Daimlerstadt verschlagen würde, hätte sie nie gedacht: „Ich kannte Schorndorf überhaupt nicht. Das Einzige, was ich gehört habe, ist, dass es in der Nähe von Stuttgart sein soll.“ Mittlerweile wohnt die 25-Jährige sogar in Stuttgart. Hillgruber erzählt über die Reaktionen in ihrem Verwandten- und Bekanntenkreis: „Als ich zu Hause gesagt habe, ich ziehe weg, haben mich alle angeguckt, als möchte ich auf den Mond. Aber sie haben schnell gemerkt, dass ich es ernst meine.“

Am Anfang konnte es Karolin Hillgruber überhaupt nicht einschätzen, ob sie „hier gebraucht wird“. Sie gibt offen zu: „Als ich das erste Mal in der Stadt gewesen bin, war mein erster Gedanke: Schorndorf wirkt behütet, als ob es keine Probleme gäbe.“ Der zweite Gedanke: „Will ich wirklich hier arbeiten?! Echt?! Hier?!“ Die Antwort gab sie sich selbst: Ja, sie will.

"Wir sind ein echt gutes Trio"

Denn dass es Probleme gibt, Kinder und Jugendliche Gesprächsbedarf haben, habe sie schnell in Erfahrung bringen können. „Schon an meinem ersten Tag standen hier einige vor der Tür.“ Der 14. Februar war Karolin Hillgrubers erster Tag, an dem sie sich mit den Räumlichkeiten in der Augustenstraße 2, unter dem Dach der Mobilen Jugendarbeit, vertraut gemacht hat. Luca Ranft und Dawit Falkenstörfer von der Mobilen Jugendarbeit haben sie mit offenen Armen empfangen: „Wir sind ein echt gutes Trio.“ Im Februar sei sie erst noch mit Fortbildungen beschäftigt gewesen, bevor es dann ab Anfang März richtig losging. „Ich habe Stadt und Leute kennengelernt.“

Die Arbeitsgebiete der Mobilen Jugendarbeit und der Mobilen Kindersozialarbeit ähneln sich im Großen und Ganzen. Der Unterschied: die Altersstruktur. „Meine Gruppe in der Mobilen Kindersozialarbeit ist zwischen 8 und 13 Jahren. Während die Kids, die zu Luca und Dawit kommen, zwischen 13 und Ende 20 sind“, klärt Karolin Hillgruber auf.

Bei den Kindern und Jugendlichen, die in das Pförtnerhäuschen der Villa Arnold in die Augustenstraße kommen, laufe längst nicht alles rund. „Wir haben ein offenes Ohr für jeden. Die Themen drehen sich um Liebeskummer, über Mobbing in der Schule bis hin zu Problemen zu Hause. Gerade bei den Jüngeren wechseln die Probleme von Woche zu Woche. In der einen Woche ist es Liebeskummer, in der nächsten schon wieder eine schlechte Schulnote.“

Es gehe nicht immer um „Action oder große Ausflüge“, die man in den Jugendgruppen mal unternehme, sagt Hillgruber. Manchmal seien es schon die schlichten Dinge, wie zusammen Obst einkaufen gehen und im Garten an der Villa ein Picknick veranstalten oder ein Eis essen gehen – das „brauchen die Kinder und das macht es ihnen manchmal leichter, sich im Gespräch zu öffnen“. Nikotinmissbrauch und Diebstahl – zwei weitere Bereiche, die bei den Kindern immer früher zum Thema werden. Das gehe mittlerweile schon bei elf, zwölf Jahren los. „Supersinnvoll“ sei daher diese Stelle (im Moment noch befristet bis Dezember 2023), die Hillgruber alleine ausfüllt (50 Prozent). Sie hofft, dass sie auch beibehalten wird: „Prävention ist so wichtig, und umso früher wir bei den Kindern ansetzen können, umso besser.“

Das Ziel: Dass die Stelle „entfristet“ wird

Einen großen Vorteil sieht die junge Frau darin, mit Luca Ranft und Dawit Falkenstörfer zusammenzuarbeiten: „So können die Kinder, die älter geworden sind, direkt in die Gruppen von Dawit und Luca wechseln, es kann nahtlos weitergehen, sozusagen“, sagt Karolin Hillgruber lachend. Das Team tritt gerne zu dritt in Erscheinung. „Es war schon auffällig, dass nun auch mehr Mädels zu uns kommen.“ Klar – natürlich gebe es Themen, die bespricht man lieber mit einer weiblichen Person. „Jetzt liegen oben im Mädelsraum mehr ,Bravo'-Zeitschriften auf dem Tisch, die lagen sonst nur im Schrank“, ist Hillgruber aufgefallen. Der 25-Jährigen liegen die Aufgaben und die damit verbundene geschaffene Stelle der Mobilen Kindersozialarbeit sehr am Herzen: „Ich möchte das Bewusstsein schaffen, dass dies wichtig ist – sowohl bei den Kindern wie auch bei der Stadtverwaltung. Denn es geht um Menschen.“ Die Anstellung, die sie nun in Schorndorf hat, sieht sie als „tolle Veränderung“, als „coole Chance“. Die Sozialarbeit in Schorndorf sei eine ganz andere Hausnummer als beispielsweise am Bodensee. Ihr Ziel: „Dass diese Stelle entfristet wird. Man muss erkennen, dass sie essenziell ist“, betont sie ein weiteres Mal. Vor Arbeit könne sie sich nicht retten – nein, beklagen möchte sie sich nicht. Es sei nur ein Zeichen mehr, dass die Stelle gerechtfertigt und notwendig sei.

Was jetzt akut ansteht? Nachdem schon das meiste am und im Haus renoviert und dekoriert wurde (wir berichteten), gehen die Maler- und Renovierungsarbeiten weiter: Die untere Etage wird aufgehübscht. Was Karolin Hillgruber sich für die Mädels im Hause ausgedacht hat: „Na, die Jungs haben unten ihre Playstation. Und die Mädels, die hierherkommen, singen gerne Karaoke. Also werde ich eine Karaoke-Maschine anschaffen.“

Ein Gefühl des Angenommen-Werdens

Dass sie für sich beruflich einen großen Schritt gewagt hat, weiß die junge Frau, die nebenher in einem Fernstudium den Master in Sozialer Arbeit ablegen möchte. Was den Ortswechsel angeht – sie lacht wieder herzhaft: „Ich fühle mich sehr wohl. Und meine Freunde haben nun in Stuttgart eine Übernachtungsmöglichkeit – und ich kann das Wochenende am Bodensee genießen, wenn ich möchte.“ Ein Gefühl des Ankommens und des Angenommen-Werdens hat sie nach den ersten Wochen schon gespürt. War der ursprüngliche Plan, „erst mal nur diese zwei Jahre zu bleiben und dann wieder an den Bodensee zurückzukehren“, hat Karolin Hillgruber nach kurzer Zeit ihres Starts in Schorndorf der Mama schon am Telefon vermittelt: „Du, vielleicht bleibe ich hier auch länger.“