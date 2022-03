Das Thema Mobilfunk treibt die Menschen weiter um. Während die einen darauf drängen, die Funklöcher zu stopfen und den Ausbau der Masten voranzutreiben, würden die anderen gern auf die Bremse treten. Vor allem in Weiler kämpfen Bürger gegen die Mobilfunkantenne in der Nähe von Kindergarten und Schule, weil sie sich um die Gesundheit ihrer Kinder sorgen. Allerdings ist es nicht ganz einfach, gegen den Bau der Mobilfunkmaste vorzugehen. Das wurde erneut in der Sitzung des Gemeinderats