Zwei Modellflieger aus der Fliegergruppe Schorndorf haben sich für die diesjährigen Weltmeisterschaften qualifiziert. Lukas Maurer fliegt bei der Indoor-WM in Rumänien mit, während Bernhard Schwendemann bei der Freiflug-WM in Frankreich an den Start geht.

Beinahe lautlos lässt Lukas Maurer seinen Flieger durch die Justinus-Kerner-Halle in Welzheim fliegen. Passend zum Takt der laufenden Musik steigt sein Modell hoch, dreht Kapriolen und landet am Ende ganz sanft. Er trainiert für sein