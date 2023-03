MPG-Big-Band aus Schorndorf: Auch mit ehemaligen Größen beim Konzert zum 25-Jährigen

Gemeinsam etwas Großes, Lautes, Groovendes auf die Beine stellen, erleben, wie die Melodien und der Beat Publikum und Musiker miteinander verbinden – das ist es, was die MPG-Big-Band seit 25 Jahren für viele Schülerinnen und Schüler einen wichtigen Ankerpunkt im Schulalltag sein lässt. Und das wird jetzt gefeiert – mit einem großen Jubiläumskonzert. Los geht es am Samstag, 25. März, um 19 Uhr in der Urbacher Auerbachhalle

Unter der Leitung der Musiklehrer und Big-Band-Leader Frank Kroll und Hannes Reich werden die Schülerinnen und Schüler der drei Big Bands an ihren Instrumenten zeigen, was sie können. Mit dabei sind außerdem rund 20 Ehemalige, die teils 15 Jahre nach ihrem Schulabschluss ans MPG zurückkehren, um mit dem inzwischen pensionierten, ehemaligen Big-Band-Chef Martin Drechsler loszulegen. Ein übergreifendes Klassentreffen der besonderen Art also.

Nach Corona: Sorgen um den Bandnachwuchs

Frank Kroll weiß, dass es für die jungen Musiker des Max-Planck-Gymnasiums ganz besondere Erlebnisse sind, wenn sie jetzt wieder auf die Bühnen dürfen. Schließlich konnten große Konzerte pandemiebedingt lange nicht stattfinden. Und das habe für eine Big Band weitreichende Folgen. Die Unterstufenband vor allen Dingen habe viel nachzuholen.

„Ich mach mir wirklich Sorgen um den Nachwuchs“, gesteht Kroll. Viele Schülerinnen und Schüler hätten zuletzt eher Gitarre oder Klavier gelernt – eben Instrumente, die auch während eines Lockdowns ein gutes eigenes Musikerleben bringen. Da braucht’s keine Band, die man unter Pandemiebeschränkungen ohnehin nicht treffen darf.

Konzertreisen motivieren die jungen Musiker

Jetzt aber, wo wieder alles läuft, hofft Kroll doch stark auf den Vorbild-Effekt. Sehen die Jüngeren, wie die Großen die Bühne zum Wackeln bringen, sollte das auch wieder neue Motivation geben. Auch die USA-Tournee, die in diesem Jahr wieder stattfinden kann, sollte zur Attraktivität der Band beitragen. Im Herbst geht’s nach Tuscaloosa, West-Hartford und Buffalo.

Seit Jahren gibt’s hier musikalische Freundschaften und gegenseitige Besuche. Außerdem musiziert die Big Band beim Neujahrsempfang der Stadt, im Jazzclub Session ‘88, beim Siechenfeldfest und bei der Schowo. Es gibt Auftritte beim Schulkonzert, in der Alten Kelter in Miedelsbach und weitere Studioaufnahmen.

Studioaufnahmen im SWR-Funkstudio

Immerhin: Zuletzt gab es einmal mehr Schritte in diese Richtung: Zusammen mit Jürgen Neudert, Posaunist der SWR-Big-Band und Professor für Jazz-Posaune an der Musikhochschule Nürnberg, arbeiteten die Schülerinnen und Schüler im SWR-Funkstudio mehr als vier Stunden an drei Stücken („Moanin“, „But not for me“, „Skyfall“).

Schließlich konnten die MPGler ihre drei nun intensiv geübten Musikstücke im Funkhaus professionell aufnehmen. Zu hören ist das Ergebnis im Internet auf dem Big-Band-Kanal unter www.youtube.com/@mpg_big_band.

Gründungsvater Martin Drechsler

Gegründet wurde die Big Band im Herbst 1998 von ihrem damaligen Leader Martin Drechsler. Schnell machte sie sich einen Namen. Der Bandleader und Musiker hatte dafür gesorgt, dass sie häufig auftraten, viele einschlägige, auch internationale Kontakte knüpften. Inzwischen ist die Big Band ein wichtiges Zugpferd des musikalischen Zweigs des MPG.

„Immer wieder gibt es besondere Ausnahmetalente“, weiß Kroll, der die Big Bands 2010 übernommen hat. Dies in einem „Idealzustand“, wie er findet. Natürlich schwanke das Niveau immer wieder mit den Musikerinnen und Musikern, die irgendwann auch die Schule verlassen, nicht selten, um eine musikalische Karriere einzuschlagen.

Variantenreiches Jubiläumsprogramm

Kroll selbst setzte unter seiner Leitung ebenfalls neue Akzente im Repertoire. Heute spielt die Band außer Klassikern der Jazz- und Big-Band-Literatur auch aktuelle Chart-Hits aus Pop und Rock.

Das aktuelle Programm beinhaltet traditionelle Swing-Jazz-Kompositionen (George Gershwin, Nina Simone, Ella Fitzgerald, Aretha Franklin), Blues und Funk, Soul und Rockjazz. Dazu gibt’s Hits von Amy Winehouse und Seeed, weiter Stücke deutscher Komponisten wie Rio Reiser (Für immer und dich). Besetzt ist die Big Band aktuell mit drei Sängerinnen, einem satten Bläsersatz und einer fetzigen Rhythmusgruppe.