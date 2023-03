Musikverein Concordia Weiler: Jugendkapelle sucht einen Dirigenten

Ein Paukenschlag ist es zwar nicht mehr, aber leise sind die Alarmglocken dennoch zu vernehmen: Die Jugendkapelle des Musikvereins Concordia Weiler ist auf der Suche nach einer Dirigentin/einem Dirigenten für die 15 Kids in der Jugendkapelle – und das schon seit November 2022. „Leider hat uns unser damaliger Jugenddirigent Dennis Geist damals mitgeteilt, dass er aus persönlichen Gründen kürzertreten muss und deshalb sein Engagement bei uns zum Jahresende 2022 beendet“, erläutert Michael Pallmann vom Musikverein und fügt an: Kerstin Kühfuß sei „in der Concordia die gute Seele und in der Ausbildung der Musikjugend, der Bläserklasse und auch als aktive Musikerin sehr engagiert“. Sie sei es auch gewesen, die sich nach dem kurzfristigen Ausscheiden des Dirigenten bereiterklärt hatte, noch zusätzlich die Jugendkapelle (Juka) kommissarisch zu übernehmen. Pallmann: „Auf Dauer ist dies jedoch keine Lösung.“

Noch keine einzige Bewerbung bis jetzt eingegangen

Bisher seien noch keine Bewerbungen für diese Stelle eingegangen, trotz vielfältiger Bemühungen: Anzeigen in verschiedenen Musikerforen habe man geschaltet und auf Social Media verbreitet; Netzwerke mit Vereinen aus der Gegend geknüpft und Anschreiben an die Pädagogische Hochschule Ludwigsburg (PH), an die Jugendmusikschule und an die Musikhochschule Stuttgart gesendet, die dann die Suchanzeige intern weiterleiten könnten.

Warum es eventuell so schwierig ist, einen neuen Dirigenten/eine neue Dirigentin zu finden? „Meiner Meinung nach wird es immer schwieriger, qualifizierte Ausbilder und Dirigenten zu finden“, so Pallmann. Zum einen habe man als ehrenamtlich geführter Verein nicht die finanziellen und organisatorischen Möglichkeiten, die Interessenten in einem Arbeitnehmerverhältnis zu beschäftigen. Zum anderen gebe es auch aus dem Kreis von Musikstudenten immer weniger Interessenten. Ein weiterer Aspekt könnte natürlich die Zeit der Corona-Pandemie sein, in der viele Musiker sich einen festen Job neben dem Kulturbereich gesucht haben. „Diese Zeitkontingente sind nun verloren.“

Aus Sicht des Vereins sei die Juka ein gutes Startbrett für Musikstudenten oder Musiker, die eine Dirigentenausbildung beim Verband abgeschlossen haben. Auch Quereinsteiger-/innen, die sich in dem Bereich auskennen (beispielsweise Chorleiter, die sich im Instrumentalbereich probieren möchten), seien willkommen.

"Juka" als Startbrett

Grundsätzlich sollte einem Bewerber eine Partitur nicht fremd sein. Das Alter spiele generell keine Rolle, sondern eher das Interesse, mit jungen Menschen zusammenzuarbeiten – „natürlich sollte man volljährig sein“. Im Rahmen des Jugendschutzes benötige man Einsicht in ein aktuelles polizeiliches Führungszeugnis – bei der Beantragung unterstützt der Verein gerne.

Der Taktgeber/die Taktgeberin werde eng mit der Jugendleitung zusammenarbeiten und bekomme jede Unterstützung, die notwendig ist.

Was auf den „Neuen“ im Verein zukommt? Der Jugenddirigent/die Jugenddirigentin leitet die wöchentlichen Proben montags von 18.30 bis 19.30 (keine Proben in den Ferien), Sonderproben vor Konzerten (wie zum Beispiel am Probewochenende) und natürlich die Auftritte beim Konzert, bei der Maibaumaufstellung, beim Kelterhock und je nachdem weitere Auftritt, je nach Einladungen.

Pallmann: „Aber auch da sind wir im Verein flexibel. Wenn mal ein Termin nicht passt, haben wir es noch immer hinbekommen, intern die Sache umzuorganisieren.“ Beim Repertoire der Juka orientiert man sich an altersgerechten Stücken, „welche die Kinder fordern, jedoch nicht überfordern“. Grundsätzlich schlage hier der Dirigent die Stücke vor und stimme sich mit der Jugendleitung und eventuell auch mit den Ausbildern ab. „Wir freuen uns, wenn durch den Dirigenten neue Impulse kommen. Wir sind da recht offen. Wichtig ist, wie bei allen Freizeitaktivitäten, dass der Spaß bei allen Beteiligten nicht zu kurz kommt.“

Finanzieller Ausgleich

Der Jugenddirigent/die Jugenddirigentin erhält einen finanziellen Ausgleich für die Tätigkeit. Hier gibt es mehrere Möglichkeiten, von der Nutzung einer Übungsleiterpauschale bis hin zur Rechnungsstellung, die mit einem Bewerber dann individuell besprochen werden. Um sich kennenzulernen und auch dem Bewerber das Orchester näherzubringen, bietet sich ein Probedirigat an. So kann man sich an zwei, drei Abenden beschnuppern, bevor man eine Verpflichtung eingeht.