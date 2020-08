Nach mehr als 92 Jahren Familientradition stellt das in Schornbach ansässige Schorndorfer Busunternehmen Knauss-Reisen Dieter Frank GmbH & Co. KG am Montag, 31. August, den Betrieb auf allen Buslinien im Großraum Schorndorf ein. Zum 1. September übernimmt die Firma Fischle Regionalverkehr Stuttgart mit Sitz in Esslingen die Bedienung der Linien in und rund um Schorndorf.

Europaweite Ausschreibung war der Knackpunkt

Die Busse von Knauss haben fast ein