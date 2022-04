Nach Attacke auf Briefkasten: Lars Haise (AfD) wehrt sich gegen „feige Angriffe“

Nach der Zerstörung seines Briefkastens hat sich AfD-Rat Lars Haise zu Wort gemeldet. Er sei Oberbürgermeister Bernd Hornikel sehr dankbar, dass er in aller Klarheit und Schärfe den linksextremistischen Angriff auf Haises Wohnhaus verurteile.

Hart nur mit Worten kämpfen

„Das sollte überall dort Schule machen, wo ehrenamtliche Kommunalmandatsträger, aber auch Amtsträger und Abgeordnete in ihrer Privatsphäre, im intimsten Lebensbereich oder gar körperlich oder psychisch angegriffen werden. Unabhängig von deren Parteizugehörigkeit“, schreibt der Stadtrat in einer Stellungnahme. Als überzeugter Demokrat sei für ihn selbstverständlich, dass in der Sache hart mit Worten um Standpunkte gekämpft werden könne und man auch mit verschiedenen Meinungen und Entwürfen auseinandergehen könne.

„Feige Angriffe, gleich welcher Art, verbieten sich und werden auch von mir immer eine ganz deutliche Absage und Verurteilung erfahren.“