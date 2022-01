„Es bleibt die Vermutung, dass der Brand durch Zündeln ausgelöst wurde“, sagt Rolf Huttelmaier, Leiter des SOS-Kinderdorfs in Schorndorf. Ein dreiviertel Jahr nach dem Brand im Kindergarten am Wasserturm im SOS-Kinderdorf stehen die genauen Ursachen noch immer nicht fest. Wie berichtet, hatte sich der Tatverdacht wegen Brandstiftung von Anfang an gegen ein Kind und einen Jugendlichen gerichtet. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wurden die Ermittlungen beim Kind eingestellt, weil Kinder