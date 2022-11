Nach Debakel im Schorndorfer Gemeinderat: Scharfe Kritik der CDU an der Verwaltung

Nach den Turbulenzen in der Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend hat sich die CDU zu Wort gemeldet. In einer Stellungnahme beklagt sie unter anderem die unzureichenden Sitzungsvorlagen, die dem Gemeinderat bei der Haushaltsdebatte vorgelegen hätten, und eine Stadtverwaltung ohne erkennbare Führung.

Auf einer Veranstaltung der CDU-Gemeinderatsfraktion habe vor kurzem ein Achtklässler gefragt, wie trotz der hohen Schulden noch in den Klimaschutz investiert werden könne, schreibt die CDU in ihrer Stellungnahme. Unmittelbar zuvor habe Erster Bürgermeister Thorsten Englert die prognostizierten Zahlen für die kommenden Jahre präsentiert: „Stand heute wird der Haushalt spätestens 2024 nicht mehr genehmigungsfähig sein. Die Tilgungen der Kredite können nicht bewerkstelligt werden - Zinssteigerungen, Tariferhöhungen im öffentlichen Dienst und weitere Kosten bei Energie- und Flüchtlingskrise noch gar nicht eingerechnet. Insgesamt belasten 180 Millionen Euro Schulden den Gesamtkonzern Stadt mit seinen Töchtern.“

In mehrtägigen Klausurtagungen sei der Gemeinderat aufgerufen worden, für das Jahr 2023 insgesamt drei Millionen Euro einzusparen. Das war die Ausgangssituation, mit der die Fraktionen höchst unterschiedlich umgegangen seien und die aus Sicht der CDU zu folgender Chronologie geführt habe:

Bäder-Schließung: Über die Folgen wurde nicht ausreichend informiert

Die Verwaltungsvorlagen zu verschiedenen Sparmaßnahmen seien - um es vorsichtig zu formulieren - unzureichend und einseitig vorbereitet gewesen, in der Verwaltung sei keine Führung erkennbar. „Die Vorbesprechungen dazu in den Ausschüssen verkamen rückblickend fast schon zur Farce“, so die CDU weiter. „Sportvereinen sollte der Jugendzuschuss um 20 Prozent gekürzt werden, ohne dass mit den Vereinen darüber gesprochen wurde. Bei den Bäderbetrieben sollte der Gemeinderat aus vier verschiedenen Szenarien entscheiden, ohne ausreichend über die Konsequenzen und Folgekosten informiert worden zu sein. Ein Dialog im Vorfeld mit den Betroffenen, wie etwa Schwimmvereinen oder den Verantwortlichen bei den Teilortsbädern: auch hier Fehlanzeige!“

Eigeninitiative bei den Teilortsbädern

Einzig mit den Kulturvereinen sei im Vorfeld ausgiebig gesprochen worden - was grundsätzlich richtig sei -, um anschließend eine Nullrunde als maximale „Einsparung“ zu verkaufen. Während man also bei den Sportvereinen Sparmaßnahmen fast schon als Selbstverständlichkeit angesehen habe oder wie im Falle der Bäder in Schlichten und Buhlbronn auf mehr Eigeninitiative pocht, wäre dies bei Manufaktur und Kulturforum scheinbar zu viel verlangt gewesen.

Mehr Kreativität ist gefragt

„Für die CDU war damit schon klar, dass diese einseitigen Kürzungen bei Sport und Jugend so nicht kommen dürfen“, sagt Fraktionschef Hermann Beutel. „Wir haben stattdessen einen solidarischen Ansatz eingebracht, der die Sparmaßnahmen auf vielen Schultern verteilen sollte." Aus Sicht der CDU hätte das für einzelne Kulturvereine und Institutionen lediglich mehr Kreativität bei der Suche nach Einsparpotenzial oder alternativen Einnahmequellen bedeutet. Darstellungen wie „CDU will sparen - droht der Manufaktur das Aus?“ entbehrten hingegen jeder Grundlage.

Das Angebot der CDU, einen SchoWo-Stand für Kulturtreibende zur Verfügung zu stellen, sei nicht mehr zur Kenntnis genommen worden. Dabei, so die CDU weiter, hätte ein solcher Stand große Teile der beantragten Zuschusskürzungen kompensiert. „Die CDU bekennt sich zu ihrer Verantwortung für alle Bürgerinnen und Bürger und auch für nachfolgende Generationen“, heißt es weiter in der Stellungnahme. Anders als andere Fraktionen gehe sie aber nicht von einem Geldregen von oben aus. „Es droht, selbst wenn einige das nicht hören wollen, die kommunale Planinsolvenz in Form eines Eingreifens durch das Regierungspräsidium. Wer dies nicht als Alarmsignal wertet, setzt die Existenz aller Sport-, Musik- und Kulturvereine aufs Spiel.“ An vorübergehenden Einsparungen gehe kein Weg vorbei.

Eine blutige Nase

CDU-Stadtverbandschef Steffen Krötz stellt sich hinter die Fraktion: „Der Sparantrag war mutig, aber richtig! Auch auf die Gefahr hin, sich eine blutige Nase zu holen, ist die Fraktion geschlossen dafür eingetreten.“ Dass durch die Pattsituation nun das Kulturforum getroffen wurde, habe niemand vorhersehen können und werde in der nächsten Sitzung korrigiert. Diese wahrlich denkwürdige Gemeinderatssitzung hatte aus Sicht der CDU auch etwas Gutes: Selten seien die Unterschiede der Fraktionen beim Umgang mit der Finanzsituation deutlicher geworden. Während nicht nur die CDU auf mehr Eigenverantwortung setze, setzen andere auf höhere Steuern und Gebühren.

Oberbürgermeister Hornikel habe sich in der Sitzung erstmals konkret zum Thema Parken in der Innenstadt geäußert. Der Archivplatz und der Untere Marktplatz sollen so schnell wie möglich autofrei werden. Stadtrat Thorsten Leiter: „Wir wissen nun endlich, wohin die Reise gehen soll: weniger Parkplätze, dafür doppelt so teurer!“ Einwände habe OB als „retro“ bezeichnet.

CDU gegen „einfallsloses Abkassieren der Autofahrer“

Die CDU wünsche sich kein „einfallsloses Abkassieren der Autofahrer, sondern eine maßvolle Anpassung“. Die Ausdehnung der Gebührenpflicht auf die Parkplätze am Hallenbad sowie an anderen Stellen in der Stadt sei überprüfenswert. Klimaschutz, demografischer Wandel und Investitionen in die Zukunft verlangten einen finanziellen Handlungsspielraum, damit auch nachfolgende Generationen in einem liebenswerten und vielfältigen Schorndorf leben könnten.