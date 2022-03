Die Fichtenstämme aus der Holzernte im Schorndorfer Stadtwald gehen an Baumärkte und die Buchenstämme in den Export, die besten Hölzer aber werden an die Meistbietenden versteigert: In der Submission, wie das schriftliche Meistgebotsverfahren in Fachkreisen heißt, wird versucht, das bestmögliche Ergebnis für private und kommunale Waldbesitzer herauszuholen.

Und das ist auch dieses Mal offenbar wieder gelungen: Bei Holzverkaufsstellenleiter Frank Hofmann, der für die