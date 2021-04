Nach der am Samstag in Stuttgart völlig ausgeuferten Corona-Demo steht der Stuttgarter Oberbürgermeister Frank Nopper unter Druck. Die Frage ist: Hätte die Stadt Stuttgart die Demo verhindern sollen? Während sich in Stuttgart noch die Stadt, das Sozialministerium und Juristen über diese Frage streiten, hat in Schorndorf die Interessengemeinschaft, die sich in einer Mail „um Freiheit und Demokratie besorgte Bürger Schorndorfs“ nennt, für diesen Freitag um 17 Uhr eine Kundgebung und einen