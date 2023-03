Nach Fahrrad-Knappheit: "Es gibt wieder Schnäppchen", sagt Schorndorfer Händler

Wer jetzt ganz schnell ist, könnte im Fahrradladen seines Vertrauens etwas abstauben, das es lange nicht mehr gab: Schnäppchen. Weshalb es die so lange nicht gab? Nicolai Rost von „Freeride Mountain“ in Schorndorf erklärt: "Durch die jahrelange Knappheit auf dem Fahrradmarkt gab’s zum einen wenig Auswahl, zum anderen keine Auslaufmodelle guter Marken.“

Was an Rädern in die Läden kam, fand reißenden Absatz. Spezialwünsche, was Farben oder besondere Details betrifft, konnten oft nicht erfüllt werden. Wer ein Rad wollte, nahm das, was im Laden stand. „Das ist jetzt wieder anders“, weiß er.

Endlich wieder zu kaufen: Räder in Wunschfarbe

Inzwischen kommen die Hersteller wieder an die nötigen Bauteile, und so können sich Kunden ihr Traumrad in der Wunschfarbe bestellen. Rost ist froh, dass sich über den Winter die Lage wieder entspannt hat. „Es gibt wieder viele Räder und etliche Möglichkeiten. Wir können viele verschiedene Sachen anbieten.“ Die letzten Jahre dagegen sei das schwieriger gewesen.

Konsumklima-Index: Noch immer auf niedrigem Niveau

Trotz allem sei über den vergangenen Winter durchaus zu bemerken gewesen, dass sich die Kauffreude der Kunden nicht so stark verbessert habe, wie das angesichts des wieder breiteren Angebotes zu erwarten gewesen wäre. „Das Interesse ist schon da, aber die Leute sind nicht so leicht bereit, Geld auszugeben.“

Rost verweist auf den Konsumklima-Index. Der sei so schlecht wie nie. „Die Leute sind einfach zurückhaltender wegen der hohen Energiepreise und Lebenshaltungskosten.“

Hohe Nachfrage nach "Gravel-Bikes"

Allerdings findet Rost, dass die Stimmung unter seinen Kunden inzwischen wieder besser werde. Bei vielen seien die Kostensteigerungen nicht so schlimm ausgefallen wie zunächst befürchtet. Und so komme es dieser Tage wieder häufiger vor, dass Kunden nach einer Beratung das gewünschte Rad auch direkt kauften.

Besonders gefragt sind sogenannte „Gravel-Bikes“, berichtet der Fahrrad-Profi aus der Schorndorfer Nordstadt. „Das sind vielseitige Räder mit Rennlenker, die außerdem offroadtauglich sind.“ Vor allem Pendler nutzen solche Räder gerne: Mit ihnen sei man entspannter unterwegs als mit dem Rennrad und komme zudem auf Schotterwegen bestens zurecht. Wer rund 1200 Euro auf den Tisch lege, könne hier ein durchaus gutes Exemplar ergattern.

Diensträder - oft ein gutes Angebot für Arbeitnehmer

Teurer wird’s natürlich, sobald es um E-Bikes geht. „Unter 3000 bis 4000 Euro gibt’s hier eigentlich nichts Sinnvolles“, erklärt Rost. Und die Preise gehen teils noch höher. Selbst Kosten in Höhe von 14.000 Euro seien keine Seltenheit – ausreichend Kunden gingen dabei noch mit.

Abgesehen davon böten mehr und mehr Arbeitgeber in der Region Dienstrad-Verträge an. Rost schätzt, dass sich rund 60 Prozent seiner „E-Bike-Verträge“ auf Diensträder beziehen. Die Angebote seien oft derart gut, dass es für die Mitarbeiter geradezu fahrlässig sei, sie nicht anzunehmen. Das Ganze lohne sich speziell bei hochwertigen E-Bikes.

Vor allem solche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die eine tägliche Pendelstrecke von fünf bis zehn Kilometern zu absolvieren haben, nutzten das Angebot gerne. Rost schätzt aber, dass er noch viel mehr E-Bikes verkaufen könnte, wenn es mehr und bessere Möglichkeiten gäbe, die Räder abzustellen. Da allerdings sei die Politik gefragt, die Bedingungen zu verbessern.