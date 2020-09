Als die Evangelische Kirche Deutschlands (EKD) im März zu Beginn der Corona-Beschränkungen Balkonsingen und -blasen aufgerufen hat, da war Sandra Krist, die seit 34 Jahren Mitglied im Haubersbronner Posauenchor ist, gleich voll dabei und hat am 18. März zum ersten Mal auf ihrem Flügelhorn „Der Mond ist aufgegangen“ gespielt und dann in der irrigen Annahme, es handle sich um eine einmalige Aktion, erst mal eine Pause eingelegt. Als sie von ihrem Bruder, der in Haubersbronn Posaunenchorleiter