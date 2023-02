Nach jahrelangem Leerstand: Hörgeräte-Laden eröffnet am Marktplatz Schorndorf

Seit Jahren stehen in bester Lage zwei Läden leer am Marktplatz 5 in Schorndorf, jetzt zieht in einen davon wieder Leben ein. Nach verschiedenen Mietern in der Vergangenheit wie Wolle Rödel, einem Goldschmied und diversen Hörgeräteakustikern geht erneut ein Geschäft für Hörhilfen an den Start: Am 1. März eröffnet das Audea-Hörcenter aus Meppen.

„Ein schönes Ladenlokal“

Noch sind die Handwerker zugange, die die Räume vor der Eröffnung auf den neuesten Stand der Technik bringen wollen. Start der Renovierungsarbeiten war am 10. Januar. „Wir haben alles rausgerissen“, sagt Gebietsleiter Carsten Felscher. Böden, Decken und Wände wurden erneuert, die alte Lüftungsanlage auf den neuesten Stand gebracht.

Das Objekt habe schon seit einer Weile leer gestanden und sei nicht ganz einfach zu modernisieren gewesen, erzählt er. „Aber es ist ein schönes Ladenlokal. Wir haben es gut hinbekommen“, sagt er zufrieden. Entstanden sind im Erdgeschoss außer dem Empfangsbereich mit dem Tresen zwei Hörstudios und ein Labor. Im ersten Stock wurden die Sozialräume und ein Lager eingerichtet.

Fünf Läden für Hörgeräte in Schorndorf

Mit dem Audea-Hörcenter gibt es den fünften Hörgeräteladen in der Stadt. Gleichwohl ist man im Meppener Unternehmen davon überzeugt, dass sich der Einsatz lohnt. Basis der Entscheidung, sich in Schorndorf niederzulassen, sei eine intensive Marktanalyse gewesen, sagt Audea-Marketingleiterin Julia Karrengarn. Punkten will man mit einer besonders ausführlichen Beratung für Hörgeräte, verkauft werden zudem Gehörschutzlösungen für Leute, die mit Krach am Arbeitsplatz oder einem schnarchenden Partner zurechtkommen müssen.

Expansion im Süden

Aktuell gibt es zehn Hörcenter des Familienunternehmens, die meisten in Norddeutschland, seit kurzem aber auch in Böblingen und nun in Schorndorf. Neue Filialen sollen folgen. „Wir expandieren weiter im Raum Stuttgart“, sagt Carsten Felscher. In Schorndorf geht Audea mit Filialleiterin Kathrin Schmid und zwei Teilzeitkräften an den Start.

Das sind die Öffnungszeiten

Die Öffnungszeiten sind montags bis freitags von 9 bis 13 Uhr, dienstags, donnerstags und freitags ist von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Mittwochnachmittags und samstags bleibt geschlossen. Dass der Laden samstags gar nicht aufmacht, begründet Carsten Felscher mit dem Kaufverhalten der Kunden des Hörstudios. In allen Filialen, die auch samstags geöffnet waren, hätten die Kunden auf Nachfrage angegeben, auch auf andere Tage ausweichen zu können.