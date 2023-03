Nach Kita-Brand in Schorndorf: Staatsanwaltschaft Stuttgart übernimmt

Der Verwaltungsweg zwischen Mannheim und Stuttgart kann lang sein: Das zeigt sich auch bei der Verfolgung des mutmaßlichen Brandstifters im SOS-Kinderdorf Schorndorf-Oberberken. Anfang Februar hatte die Staatsanwaltschaft Mannheim die Akten zur Staatsanwaltschaft nach Stuttgart geschickt – jetzt sind sie endlich angekommen. „Ich kann Ihnen bestätigen, dass die Akten zu dem von Ihnen angefragten Verfahren zwischenzeitlich bei der Staatsanwaltschaft Stuttgart eingegangen sind und derzeit die Übernahme des Verfahrens geprüft wird“, schreibt Pressestaatsanwalt Dr. Patrick Fähnle jüngst auf Anfrage.

Staatsanwaltschaft macht keine näheren Angaben

Die Erkenntnisse, die aus den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim hervorgegangen sind, sind Fähnle zufolge nun weiterhin Grundlage der Ermittlungen. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart werde nun „geeignete und erforderliche Maßnahmen“ ergreifen, um den Aufenthaltsort des Beschuldigten zu ermitteln. Aus ermittlungstaktischen Gründen könnten derzeit keine näheren Angaben gemacht werden.

Täter abgetaucht - Staatsanwaltschaft Mannheim nimmt Anklage zurück

Wie berichtet, hatte es fast zwei Jahre gedauert, bis die Staatsanwaltschaft in Mannheim gegen einen Jugendlichen Anklage erhoben hat - doch dann war er abgetaucht. Die Folge: Die Staatsanwaltschaft Mannheim hat die Anklage zurückgenommen und das Verfahren an die Staatsanwaltschaft Stuttgart zur Übernahme übersandt. Doch dort sind die Akten erst Wochen später angekommen.

Die Übergabe an die Staatsanwaltschaft Stuttgart hat formaljuristische Gründe: Nach Angaben des Mannheimer Pressestaatsanwalts Marc Schreiner waren Staatsanwaltschaft und Gericht in Mannheim nur deshalb zuständig, weil der Tatverdächtige nach der Tat umgezogen war und im Mannheimer Bezirk gewohnt hatte. Wo sich der Junge heute aufhält, ist unbekannt - doch mit seinem Verschwinden war die Zuständigkeit in Mannheim entfallen.