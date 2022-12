Nach mehr als 15 Jahren „im Dienste der Stadt Schorndorf“: Warum Andreas Fink jetzt den Job wechselt

Die Organisation und die Hauptverantwortung für den Schorndorfer Weihnachtsmarkt 2022 – eine der letzten Aufgaben von Andreas Fink. Der 44-jährige Schorndorfer verlässt zum 31. Dezember den Eigenbetrieb Tourismus und Citymanagement (TuC). „Ich gehe mit zwei weinenden Augen – und einem lachenden“, sagt der Vater von drei Kindern.

Mit Andi – wie ihn die meisten nennen – geht ein engagierter Mitarbeiter des Veranstaltungsbereichs. Das bekannte Gesicht – nicht nur durch Vater Uli Fink – kehrt beruflich der Daimlerstadt den Rücken und wendet sich neuen Herausforderungen zu. Ab 2. Januar wird er zum „Supply Chain Manager“ in einer Druckerei, mit Sitz in Remshalden-Grunbach.

Mehr als 15 Jahre für die Stadt Schorndorf engagiert

„Ich bin sozusagen der Lieferkettenmanager“, übersetzt der gelernte Schreiner, der sich in den vergangenen Jahren in Schorndorf hauptsächlich um Veranstaltungen wie den Weihnachtsmarkt, das Frühlingserwachen oder auch das Mitternachtsshopping gekümmert hat. Er ist ab dem neuen Jahr bei dem Grunbacher Unternehmen dann dafür verantwortlich, dass von der Beschaffung der Materialien über die Produktion und Logistik bis hin zur Auslieferung zum Kunden alle Vorgänge reibungslos verlaufen.

Mehr als 15 Jahre stand Fink „im Dienste der Stadt Schorndorf“, wenn man es so formulieren möchte. Beim Verein Schorndorf Centro und auch schon bei dessen Vorgängern sei er nebenberuflich aktiv gewesen, blickt Andi Fink zurück. Habe mit Papa Uli zusammengearbeitet und ging dann 2018 aus seinem Hauptberuf zwei Jahre in Elternteilzeit: „Da habe ich dann bei Schorndorf Centro in Teilzeit gearbeitet und wechselte 2020 hauptberuflich zum Eigentrieb Tourismus und Citymanagement.“

Mit Schorndorf, so sagt Andi Fink, werde er immer verbunden bleiben. Die Stadt kennt er wie seine Westentasche. Was ihn dazu geführt hat, sich gerade jetzt neuen Herausforderungen zu widmen? „Ich bin einfach kein Verwaltungsmensch“, gibt der 44-Jährige ganz offen zu. „Wenn ich jetzt nicht gehe, schaffe ich den Absprung nie.“ Auch wenn er die Jahre in Schorndorf keinesfalls missen möchte – er könne sich etwas Schöneres vorstellen, als mit 50 immer noch für den Weihnachtsmarkt verantwortlich zu sein. „Das soll nicht abwertend klingen. Ich bin einfach nicht für die Verwaltung geboren, auch wenn mir alles großen Spaß gemacht hat und mein Herz daran hängt. Aber ich möchte etwas Neues machen und freue mich auf eine spannende Herausforderung.“

Vorteil für den Familienvater: Geordnete Arbeitszeiten

Ein Vorteil, den der Familienvater sieht: „Ich habe geordnete Arbeitszeiten. Alles ist besser planbar.“

Ohne Zweifel – beim Weihnachtsmarkt, der in der vergangenen Woche endete, zeichnete Fink verantwortlich, war vier Wochen, 24 Stunden, sieben Tage die Woche Ansprechpartner und ward jeden Tag auf dem Marktplatz gesehen. Er habe immer sein Bestes gegeben, und das werde er auch weiterhin versuchen.

Fremd sei ihm die neue Aufgabe nicht, blickt Andi Fink auf seinen Werdegang zurück. Im anfangs erlernten Schreinerberuf blieb er nicht, ging in die Industrie, arbeitete unter anderem als Abteilungsleiter bei Schock in Lorch und war in Einkaufs- und Logistikabteilungen eine Führungskraft. Als „Mädchen für alles“ bezeichnet sich Fink scherzhaft selbst. „Ich gehe in den neuen Job nicht unvorbereitet rein.“

Zudem habe er 2018 noch den „Fachwirt Einkauf gemacht und bei der IHK als Jahrgangsbester abgeschlossen“. Stolz schwingt zu Recht in dieser Aussage mit. Was er besonders am bisherigen Aufgabenbereich vermissen wird? „Ganz viele Kollegen im Rathaus, und natürlich die Tuc-Kolleginnen. Ebenso die vielen Schorndorfer Geschäftsleute, zu denen ich immer einen guten Kontakt hatte, wie auch die Redakteurinnen und Redakteure der Schorndorfer Nachrichten. Und natürlich die Beschicker, die zu sämtlichen Märkten gekommen sind und uns seit Jahren die Treue halten.“

Ehrenamtlich im Einsatz für die "Lange Tafel"

Auch wenn Andi Fink mit den großen Schorndorfer Veranstaltungsorganisationen nichts mehr am Hut haben wird, stehen zwei Dinge fest: Die Schorndorfer werden ihm sowohl auf dem Weihnachtsmarkt wie auch bei anderen Schorndorfer Stadtevents als Besucher ganz sicher begegnen. Und den Schorndorfer Tafelladen wird Andi Fink weiterhin ehrenamtlich bei der Durchführung der „Langen Tafel“ unterstützen.